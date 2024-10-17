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  4. Рафаэль НАДАЛЬ: «Джокович всегда меня толкал к границе моих возможностей»
ATP
17 октября 2024, 11:15 | Обновлено 17 октября 2024, 11:23
102
1

Рафаэль НАДАЛЬ: «Джокович всегда меня толкал к границе моих возможностей»

Легендарный теннисист рассказал, что думает о своем сопернике

17 октября 2024, 11:15 | Обновлено 17 октября 2024, 11:23
102
1
Рафаэль НАДАЛЬ: «Джокович всегда меня толкал к границе моих возможностей»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о своем отношении к сербу Новаку Джоковичу:

«Мы так много играли друг против друга, что я не хочу больше с ним играть. Но я всегда счастлив встретиться с ним. Он отличный соперник.

Джокович всегда толкал меня к границе моих возможностей, к самому высокому уровню. Нам всегда нужно совершенствоваться. Это прекрасная вещь в спорте. Имея великих соперников, ты знаешь, что тебе нужно делать», – сказал Надаль.

И Надаль, и Джокович могут сыграть друг против друга на турнире в Саудовской Аравии. Рафаэль Надаль встретится с Карлосом Алькаресом, в другом полуфинале выйдут на корт Новак Джокович и Янник Синнер. Победители выйдут в финал, проигравшие разыграют третье место.

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Рафаэль Надаль Новак Джокович
Микола Титюк Источник: DAZN
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Nick.Grabowski
Велика конкуренція топ-3 - Федерер-Надаль-Джокович.
Імхо, єдиний, хто з ними дійсно міг конкурувати - це Стен Ваврінка в своєму топовому стані. 
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