Рафаэль НАДАЛЬ: «Джокович всегда меня толкал к границе моих возможностей»
Легендарный теннисист рассказал, что думает о своем сопернике
Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о своем отношении к сербу Новаку Джоковичу:
«Мы так много играли друг против друга, что я не хочу больше с ним играть. Но я всегда счастлив встретиться с ним. Он отличный соперник.
Джокович всегда толкал меня к границе моих возможностей, к самому высокому уровню. Нам всегда нужно совершенствоваться. Это прекрасная вещь в спорте. Имея великих соперников, ты знаешь, что тебе нужно делать», – сказал Надаль.
И Надаль, и Джокович могут сыграть друг против друга на турнире в Саудовской Аравии. Рафаэль Надаль встретится с Карлосом Алькаресом, в другом полуфинале выйдут на корт Новак Джокович и Янник Синнер. Победители выйдут в финал, проигравшие разыграют третье место.
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