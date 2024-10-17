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  4. «Не зря Тоттенхэм хочет подписать». Грицай – о лидере сборной Украины
Лига наций
17 октября 2024, 11:45 |
569
0

«Не зря Тоттенхэм хочет подписать». Грицай – о лидере сборной Украины

Александр доволен игрой Ильи Забарного

17 октября 2024, 11:45 |
569
0
«Не зря Тоттенхэм хочет подписать». Грицай – о лидере сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Известный украинский тренер Александр Грицай в эксклюзивном интервью для Sport.ua оценил игру защитника национальной сборной Украины и английского «Борнмута» Ильи Забарного.

– Еще Илью Забарного многие выделяют в игре за национальную команду. Вы что о нем думаете?

– Он провел очень стабильно эти два матча. Илья проявил свой высокий уровень. Видно, что парень играет в серьезном чемпионате.

– Вам не кажется, что с такой уверенной игрой Забарный через сезон-два окажется уже в топовой команде, например, Манчестер Сити или Манчестер Юнайтед?

– Я только за! Ходили же слухи и этим летом, что Тоттенхэм его хочет подписать. Я очень надеюсь, что впоследствии он перейдет в топ-команду.

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Александр Грицай Илья Забарный сборная Украины по футболу Лига наций Тоттенхэм
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Источник
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