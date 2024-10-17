«Не зря Тоттенхэм хочет подписать». Грицай – о лидере сборной Украины
Александр доволен игрой Ильи Забарного
Известный украинский тренер Александр Грицай в эксклюзивном интервью для Sport.ua оценил игру защитника национальной сборной Украины и английского «Борнмута» Ильи Забарного.
– Еще Илью Забарного многие выделяют в игре за национальную команду. Вы что о нем думаете?
– Он провел очень стабильно эти два матча. Илья проявил свой высокий уровень. Видно, что парень играет в серьезном чемпионате.
– Вам не кажется, что с такой уверенной игрой Забарный через сезон-два окажется уже в топовой команде, например, Манчестер Сити или Манчестер Юнайтед?
– Я только за! Ходили же слухи и этим летом, что Тоттенхэм его хочет подписать. Я очень надеюсь, что впоследствии он перейдет в топ-команду.
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