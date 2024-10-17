«Я плохой неудачник, но...» Погба прокомментировал ситуацию с допингом

Французский полузащитник туринского «Ювентуса» Поль Погба прокомментировал ситуацию с допингом:

«Я честный человек, и я бы так и сказал, если бы действительно употреблял допинг. В конце концов, я бы сказал: «Да, я сделал это, потому что чувствовал, что мне это нужно», но это не так. Это не я. Я не мошенник.

Я человек, который любит свой вид спорта, я люблю игру и никогда бы не пошел на это. Я не люблю мошенничать. Я люблю выигрывать честно, и люди это знают. Вы это видите. Вы видите меня, я плохой неудачник, но я не мошенник. Это точно».

Дисквалификация Поля Погба закончится в январе, а с марта он уже сможет участвовать в официальных матчах.