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  4. «Я плохой неудачник, но...» Погба прокомментировал ситуацию с допингом
Италия
17 октября 2024, 10:40 |
270
0

«Я плохой неудачник, но...» Погба прокомментировал ситуацию с допингом

Полузащитник «Ювентуса» утверждает, что он не мошенник

17 октября 2024, 10:40 |
270
0
«Я плохой неудачник, но...» Погба прокомментировал ситуацию с допингом
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Французский полузащитник туринского «Ювентуса» Поль Погба прокомментировал ситуацию с допингом:

«Я честный человек, и я бы так и сказал, если бы действительно употреблял допинг. В конце концов, я бы сказал: «Да, я сделал это, потому что чувствовал, что мне это нужно», но это не так. Это не я. Я не мошенник.

Я человек, который любит свой вид спорта, я люблю игру и никогда бы не пошел на это. Я не люблю мошенничать. Я люблю выигрывать честно, и люди это знают. Вы это видите. Вы видите меня, я плохой неудачник, но я не мошенник. Это точно».

Дисквалификация Поля Погба закончится в январе, а с марта он уже сможет участвовать в официальных матчах.

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допинг Поль Погба Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Yahoo Sports
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