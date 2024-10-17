Довбик может получить в партнеры бывшего суперталанта Барселоны

Римская «Рома» серьезно интересуется испанским вингером каталонской «Барселоны» Ансу Фати, сообщает издание todofichajes.

По информации источника, «волки» уже ведут переговоры с «сине-гранатовыми» об аренде 21-летнего футболиста до завершения сезона 2024/25.

Напомним, в «Роме» играет украинский нападающий Артем Довбик.

В этой кампании Ансу Фати провел 3 матча на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Ансу Фати хочет остаться в «Барселоне».