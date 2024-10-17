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  4. Барселона нашла в гранде АПЛ сенсационную альтернативу Холанду
Испания
17 октября 2024, 09:38 |
831
1

Барселона нашла в гранде АПЛ сенсационную альтернативу Холанду

Дарвин Нуньес может покинуть «Ливерпуль»

17 октября 2024, 09:38 |
831
1
Барселона нашла в гранде АПЛ сенсационную альтернативу Холанду
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарвин Нуньес

Каталонская «Барселона» интересуется норвежским нападающим английского «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом, сообщает британское издание The Sun.

По информации источника, руководители «сине-гранатовых» видят в 24-летнем футболисте замену для возрастного поляка Роберта Левандовски.

Однако отмечается, что каталонцы не уверены в том, что им удастся подписать Холанда, поэтому они рассматривают альтернативные варианты. Один из них – уругвайский форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес.

В сезоне 2024/25 Дарвин Нуньес провел 7 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» интересуется Рисом Джеймсом.

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Роберт Левандовски Дарвин Нуньес Ливерпуль Барселона трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Эрлинг Холанд Манчестер Сити
Дмитро Вербинський Источник: The Sun
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ptolemeus
Бревнуньєс це топ-кандидатура. В Англії над ним вже всі поржали, вже мільйони мемів зробили про те що він бревно з кривими ногами. Хай ще поїде Іспанію повеселить.
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