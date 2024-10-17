Барселона нашла в гранде АПЛ сенсационную альтернативу Холанду

Каталонская «Барселона» интересуется норвежским нападающим английского «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом, сообщает британское издание The Sun.

По информации источника, руководители «сине-гранатовых» видят в 24-летнем футболисте замену для возрастного поляка Роберта Левандовски.

Однако отмечается, что каталонцы не уверены в том, что им удастся подписать Холанда, поэтому они рассматривают альтернативные варианты. Один из них – уругвайский форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес.

В сезоне 2024/25 Дарвин Нуньес провел 7 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» интересуется Рисом Джеймсом.