Лука ТОНИ – Жузепу Гвардиоле: «Ты испортил футбол»
Известный итальянец встретился с тренером Манчестер Сити в ресторане
Тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола встретился в итальянском ресторане с легендами Роберто Баджо и Лукой Тони. По словам Тони, он не мог найти работу из-за революционного стиля Гвардиолы:
«Пеп, ты испортил футбол. С фальшивой девяткой я четыре год не мог найти себе команду. Серьезно. Тебе вообще нравятся классические центрфорварды?» – пошутил Тони. На что Гвардиола ответил:
«У меня есть Холанд, он забивает 60 голов. Мы выиграли требл с этим нападающим, но центрфорварды должны быть хорошими. Понимаешь?», – парировал Гвардиола.
«Хорошо, но заканчивай с девяткой. Большие центрфорварды лучше», – уверен Тони.
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