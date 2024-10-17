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17 октября 2024, 08:30 | Обновлено 17 октября 2024, 08:45
952
0

Лука ТОНИ – Жузепу Гвардиоле: «Ты испортил футбол»

Известный итальянец встретился с тренером Манчестер Сити в ресторане

17 октября 2024, 08:30 | Обновлено 17 октября 2024, 08:45
952
0
Лука ТОНИ – Жузепу Гвардиоле: «Ты испортил футбол»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола встретился в итальянском ресторане с легендами Роберто Баджо и Лукой Тони. По словам Тони, он не мог найти работу из-за революционного стиля Гвардиолы:

«Пеп, ты испортил футбол. С фальшивой девяткой я четыре год не мог найти себе команду. Серьезно. Тебе вообще нравятся классические центрфорварды?» – пошутил Тони. На что Гвардиола ответил:

«У меня есть Холанд, он забивает 60 голов. Мы выиграли требл с этим нападающим, но центрфорварды должны быть хорошими. Понимаешь?», – парировал Гвардиола.

«Хорошо, но заканчивай с девяткой. Большие центрфорварды лучше», – уверен Тони.

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Лука Тони Жузеп Гвардиола Манчестер Сити
Микола Титюк Источник: Goal.com
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