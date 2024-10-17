Лука ТОНИ – Жузепу Гвардиоле: «Ты испортил футбол»

Тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола встретился в итальянском ресторане с легендами Роберто Баджо и Лукой Тони. По словам Тони, он не мог найти работу из-за революционного стиля Гвардиолы:

«Пеп, ты испортил футбол. С фальшивой девяткой я четыре год не мог найти себе команду. Серьезно. Тебе вообще нравятся классические центрфорварды?» – пошутил Тони. На что Гвардиола ответил:

«У меня есть Холанд, он забивает 60 голов. Мы выиграли требл с этим нападающим, но центрфорварды должны быть хорошими. Понимаешь?», – парировал Гвардиола.

«Хорошо, но заканчивай с девяткой. Большие центрфорварды лучше», – уверен Тони.