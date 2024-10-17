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17 октября 2024, 07:50 | Обновлено 17 октября 2024, 07:51
314
0

В Уэльсе задержали преступную организацию во главе с местным футболистом

Армани Браун создал целую сеть для продажи запрещенных веществ

17 октября 2024, 07:50 | Обновлено 17 октября 2024, 07:51
314
0
В Уэльсе задержали преступную организацию во главе с местным футболистом

В Уэльсе полиция задержала троих подозреваемых в распространении запрещенных веществ – лидером группировки оказался местный перспективный футболист Армани Браун.

В доме спортсмена было выявлено 4 кг кокаина общей стоимостью 400 000 фунтов стерлингов. Во время судового процесса футболист пытался сбежать из здания суда, однако его задержали.

Адвокат Брауна попросил смягчения наказания, так как футболист имел хорошую репутацию, играл за местные клубы и считался очень перспективным. Однако из-за нескольких неудач Браун разочаровался в футболе и решил заняться другим бизнесом.

Судья Саймон Миллз засудил футболиста к семи годам и восьми месяцам тюремного заключения.

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футбол
Микола Титюк Источник
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