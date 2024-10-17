Артем Милевский: «Калюжный? Давайте не делать поспешных выводов»

Бывший футболист сборной Украины Артем Милевский призывает не спешить с похвалой в адрес дебютанта сборной Ивана Калюжного:

«Пишут фанаты Калюжного, что Ваня – молодец. Давайте подождем, блин. У нас ведь как: сыграл две игры и Калюжный красавец. А если обрежется где-то, какой-то косяк и все – «б###ь, зачем вызывали в сборную».

Не нужно делать поспешных выводов. Да, он отлично сыграл, вопросов нет. Мне пишут, что он и Степаненко вместе сидят в кафе. Оно и понятно – два сапога пара», – рассказал Милевский.

Полузащитник «Александрии» Иван Калюжный был впервые вызван в сборную Украины и провел два матча – 90 минут с Грузией и 27 с Чехией.