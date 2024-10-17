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  4. Артем Милевский: «Калюжный? Давайте не делать поспешных выводов»
Лига наций
17 октября 2024, 06:55 |
282
1

Артем Милевский: «Калюжный? Давайте не делать поспешных выводов»

Бывший футболист сборной Украины считает, что нужно быть аккуратным с похвалой

17 октября 2024, 06:55 |
282
1
Артем Милевский: «Калюжный? Давайте не делать поспешных выводов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Калюжный

Бывший футболист сборной Украины Артем Милевский призывает не спешить с похвалой в адрес дебютанта сборной Ивана Калюжного:

«Пишут фанаты Калюжного, что Ваня – молодец. Давайте подождем, блин. У нас ведь как: сыграл две игры и Калюжный красавец. А если обрежется где-то, какой-то косяк и все – «б###ь, зачем вызывали в сборную».

Не нужно делать поспешных выводов. Да, он отлично сыграл, вопросов нет. Мне пишут, что он и Степаненко вместе сидят в кафе. Оно и понятно – два сапога пара», – рассказал Милевский.

Полузащитник «Александрии» Иван Калюжный был впервые вызван в сборную Украины и провел два матча – 90 минут с Грузией и 27 с Чехией.

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сборная Украины по футболу
Микола Титюк Источник: Динамомания
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GloryUkraine
Футбольний вік не вічний. Скілаччі зіграв декілька супер-матчів за Італію і став героєм. 
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