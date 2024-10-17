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Украина. Премьер лига
17 октября 2024, 05:45 |
34
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Левый Берег

19 октября в 18:00 состоится матч 10-го тура УПЛ

17 октября 2024, 05:45 |
34
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Левый Берег
УПЛ

В субботу, 19 октября, в 18:00 состоится матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Полесье» и «Левый Берег».

Команды встретятся на Центральном городском стадионе города Житомир.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В таблице УПЛ «Полесье» занимает 2-е место, имея 20 очков после 8 игр. У «Левого Берега» 7 пунктов после 9 встреч и 14-я позиция.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

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Полесье – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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где смотреть Полесье Житомир Левый Берег Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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