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  4. Почему Крейчикова вышла на Итоговый турнир, если она только 12-я в гонке?
WTA
02 ноября 2024, 07:05 |
590
0

Почему Крейчикова вышла на Итоговый турнир, если она только 12-я в гонке?

WTA Finals 2024 пройдет со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде, Барбора – в восьмерке лучших

02 ноября 2024, 07:05 |
590
0
Почему Крейчикова вышла на Итоговый турнир, если она только 12-я в гонке?
Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова

Со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится Итоговый турнир WTA.

Восемь лучших теннисисток сезона были разделены на 2 группы, в каждой из которых – по 4 теннисистки. В плей-офф выйдут первые два места.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Список участниц (учитывая жеребьевку) выглядит следующим образом:

Фиолетовая группа:

  • Арина Соболенко [1]
  • Жасмин Паолини [4]
  • Елена Рыбакина [5]
  • Чжэн Циньвень [7]

Оранжевая группа:

  • Ига Свентек [2]
  • Коко Гофф [3]
  • Джессика Пегула [8]
  • Барбора Крейчикова [8]

Восьмой в число лучших по итогам сезона, которые и квалифицировались на WTA Finals, попала Барбора Крейчикова. Интересно, но чешка стала только 12-й в гонке на Итоговый.

Все дело в том, что на последний крупный турнир сезона через гонку попадают только семь лучших теннисисток. А вот последнее, 8-е место, достается той теннисистке, у которой есть трофей в этом году на турнирах Grand Slam и самый высокий рейтинг в гонке (важно быть в первой двадцатке). Именно по этому критерию последнюю путевку Крейчикова и получила, которая в 2024 стала чемпионкой Уимблдона.

Только в случае отсутствия теннисистки с титулом Grand Slam в топ-20 гонки (или же если все 4 Шлема в году выиграли девушки из первой восьмерки), восьмой на Итоговой квалифицируется восьмая лучшая теннисистка по итогам сезона.

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Итоговый турнир WTA Барбора Крейчикова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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