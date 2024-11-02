Почему Крейчикова вышла на Итоговый турнир, если она только 12-я в гонке?

Со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится Итоговый турнир WTA.



Восемь лучших теннисисток сезона были разделены на 2 группы, в каждой из которых – по 4 теннисистки. В плей-офф выйдут первые два места.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Список участниц (учитывая жеребьевку) выглядит следующим образом:

Фиолетовая группа:

Арина Соболенко [1]

Жасмин Паолини [4]

Жасмин Паолини [4] Елена Рыбакина [5]

Елена Рыбакина [5] Чжэн Циньвень [7]

Оранжевая группа:

Ига Свентек [2]

Ига Свентек [2] Коко Гофф [3]

Коко Гофф [3] Джессика Пегула [8]

Джессика Пегула [8] Барбора Крейчикова [8]

Восьмой в число лучших по итогам сезона, которые и квалифицировались на WTA Finals, попала Барбора Крейчикова. Интересно, но чешка стала только 12-й в гонке на Итоговый.

Все дело в том, что на последний крупный турнир сезона через гонку попадают только семь лучших теннисисток. А вот последнее, 8-е место, достается той теннисистке, у которой есть трофей в этом году на турнирах Grand Slam и самый высокий рейтинг в гонке (важно быть в первой двадцатке). Именно по этому критерию последнюю путевку Крейчикова и получила, которая в 2024 стала чемпионкой Уимблдона.

Только в случае отсутствия теннисистки с титулом Grand Slam в топ-20 гонки (или же если все 4 Шлема в году выиграли девушки из первой восьмерки), восьмой на Итоговой квалифицируется восьмая лучшая теннисистка по итогам сезона.