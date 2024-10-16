Шальке – на грани исчезновения? Клуб имеет огромные долги

Немецкий футбольный клуб «Шальке 04» имеет огромные долги. Из-за этого руководство клуба ищет альтернативные пути для решения финансовых трудностей. Как сообщает издание Bild, президент клуба Маттиас Тилман хочет предложить болельщикам приобрести акции домашнего стадиона клуба - Фельтинс-Арены.

Таким образом, Тилман планирует продать акции, чтобы покрыть часть долга, который составляет 170 миллионов евро.

Известно, что клуб, выступающий во второй Бундеслиге, потерял своих прямых инвесторов из-за плохих результатов команды. Из участника еврокубков «Шальке» стал середняком второго дивизиона Германии. Более того, в этом сезоне команда лишь за два очка от зоны вылета.