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  4. Шальке – на грани исчезновения? Клуб имеет огромные долги
Германия
16 октября 2024, 21:12 | Обновлено 16 октября 2024, 22:33
694
4

Шальке – на грани исчезновения? Клуб имеет огромные долги

Команда из Гельзенкирхена недавно была участником еврокубков

16 октября 2024, 21:12 | Обновлено 16 октября 2024, 22:33
694
4
Шальке – на грани исчезновения? Клуб имеет огромные долги
schalke04.de. Фельтинс-Арена

Немецкий футбольный клуб «Шальке 04» имеет огромные долги. Из-за этого руководство клуба ищет альтернативные пути для решения финансовых трудностей. Как сообщает издание Bild, президент клуба Маттиас Тилман хочет предложить болельщикам приобрести акции домашнего стадиона клуба - Фельтинс-Арены.

Таким образом, Тилман планирует продать акции, чтобы покрыть часть долга, который составляет 170 миллионов евро.

Известно, что клуб, выступающий во второй Бундеслиге, потерял своих прямых инвесторов из-за плохих результатов команды. Из участника еврокубков «Шальке» стал середняком второго дивизиона Германии. Более того, в этом сезоне команда лишь за два очка от зоны вылета.

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Шальке чемпионат Германии по футболу Вторая Бундеслига финансы долги
Олександр Сільченко Источник: Bild
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Комментарии 4
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Raien
Хто слідкує за командою, як так вони скатилися? Пам`ятаю газпром був спонсором.
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Falko
Ось так роками сидіти на голці Газпрому. Злізли - молодці, але ж план Б ніхто не готував, доводиться імпровізувати, не завжди успішно.
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0
Olex
Тільки не вболівальникам це пропонують, а саме членам клубу. Я, наприклад, ніколи членства не мав і придбати тільки частку арени без членства не зможу.
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0
protasov_lyopu_dadaj
зрада? зубожиння? леоненка сказал?
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0
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