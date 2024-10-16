Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Позиции закрыты на 10 лет». Тренер назвал лучших игроков сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
16 октября 2024, 20:20 | Обновлено 16 октября 2024, 20:40
1259
2

«Позиции закрыты на 10 лет». Тренер назвал лучших игроков сборной Украины

Нагорняк выделил Трубина, Лунина и Забарного

16 октября 2024, 20:20 | Обновлено 16 октября 2024, 20:40
1259
2
«Позиции закрыты на 10 лет». Тренер назвал лучших игроков сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Опытный наставник Сергей Нагорняк считает, что позиция вратаря и одного из центральных защитников закрыта в сборной Украины на десять лет вперед.

«Мое мнение, что у нас вратарская позиция закрыта на десятилетие. У нас есть два вратаря, которые играют за Бенфику и Реал. И они будут конкурировать за место в рамке. На сегодняшний день Трубин в рамке придает команде уверенности и спокойствия. А по Забарному я давно говорил, что ему альтернативы нет. Есть только один вопрос – кто с ним в паре будет играть. Забарный выигрывает всю борьбу и начинает атаки. Он выигрывает практически всю верховую борьбу».

«На сегодняшний день позиция, на которой играет Забарный, у нас закрыта на десятилетие. Мне кажется, он надолго в сборной. Главное, чтобы травм у него не было. А в целом он показывают хорошую, солидную игру».

«Не просто так пишут, что Забарным топовые клубы интересуются. Я думаю, что в Борнмуте он не задержится. Да, он подписал новый контракт с «вишнями». Понятно, что в Англии просто так это делать не будут. Такие контракты подписывают, чтобы перепродать футболиста подороже», – сказал Нагорняк.

По теме:
ФОТО. Вот как живет Иван Калюжный – сенсационный новичок сборной Украины
Украина не будет в первой корзине. Рейтинг для жеребьевки отбора к ЧМ-2026
Жеребьевка отбора ЧМ-2026. Известно, когда Украина узнает соперников
сборная Украины по футболу Сергей Нагорняк Лига наций Илья Забарный инсайд Анатолий Трубин Андрей Лунин
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лига наций идет на паузу. Кто уже вышел из группы? Таблицы после 4 туров
Футбол | 16 октября 2024, 06:23 6
Лига наций идет на паузу. Кто уже вышел из группы? Таблицы после 4 туров
Лига наций идет на паузу. Кто уже вышел из группы? Таблицы после 4 туров

Сборные Германии и Испании досрочно вышли в четвертьфинал

Дюбуа поднялся на третье место в рейтинге лучших супертяжей. Кто лидер?
Бокс | 15 октября 2024, 22:24 2
Дюбуа поднялся на третье место в рейтинге лучших супертяжей. Кто лидер?
Дюбуа поднялся на третье место в рейтинге лучших супертяжей. Кто лидер?

ESPN обновил рейтинг лучших хевивейтеров мира

ВИДЕО. «Мбаппе много гуляет и пьёт алкоголь» – раскрыты шокирующие детали
Футбол | 16.10.2024, 19:25
ВИДЕО. «Мбаппе много гуляет и пьёт алкоголь» – раскрыты шокирующие детали
ВИДЕО. «Мбаппе много гуляет и пьёт алкоголь» – раскрыты шокирующие детали
ВИДЕО. На матч Шахтера в УПЛ запретили пронести баннер Free Azov
Футбол | 16.10.2024, 12:50
ВИДЕО. На матч Шахтера в УПЛ запретили пронести баннер Free Azov
ВИДЕО. На матч Шахтера в УПЛ запретили пронести баннер Free Azov
Украинский супертяж рассказал, почему Дюбуа сейчас опаснее Фьюри
Бокс | 15.10.2024, 20:18
Украинский супертяж рассказал, почему Дюбуа сейчас опаснее Фьюри
Украинский супертяж рассказал, почему Дюбуа сейчас опаснее Фьюри
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
saltim
Ризнык- Трубин-Лунин. Бущан уже не тот.
Ответить
0
MaximusOne
Трубін і Лунін ляпи і помилки цілий час, на мою думку Топ-3 укр.воротаря на данний момент це Бущан, Ледвій, Фесюн.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Олег ФЕДОРЧУК: «Калюжный – это «Жигули», а Бражко – Mercedes»
Олег ФЕДОРЧУК: «Калюжный – это «Жигули», а Бражко – Mercedes»
15.10.2024, 14:17 21
Футбол
Ничья в пользу конкурентов. Сборная Украины не смогла обыграть Чехию
Ничья в пользу конкурентов. Сборная Украины не смогла обыграть Чехию
14.10.2024, 23:41 182
Футбол
Автор супернокаута на шоу в Эр-Рияде рассказал, кто лучше: Усик или Фьюри
Автор супернокаута на шоу в Эр-Рияде рассказал, кто лучше: Усик или Фьюри
15.10.2024, 00:59
Бокс
Туалетный скандал. Как экс-лидера шахмат Украины поймали на читерстве
Туалетный скандал. Как экс-лидера шахмат Украины поймали на читерстве
14.10.2024, 17:50 22
Другие виды
Украина – Чехия – 1:1. Ничья со вкусом поражения. Видео голов и обзор матча
Украина – Чехия – 1:1. Ничья со вкусом поражения. Видео голов и обзор матча
15.10.2024, 00:15 10
Футбол
Албания шокировала Грузию на выезде и набрала 6 очков в группе Украины в ЛН
Албания шокировала Грузию на выезде и набрала 6 очков в группе Украины в ЛН
14.10.2024, 20:56 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем