Лилль потерял португальского защитника до конца сезона

22-летний португальский защитник французского «Лилля» Тьягу Сантуш получил травму, из-за которой не сможет сыграть в этом сезоне. По информации инсайдера Фабрицио Романо, у Сантуша разрыв крестообразных связок.

Позже эту информацию подтвердили в пресс-службе французской команды.

Сантуш — воспитанник лиссабонского «Спортинга». За основной состав зелено-белых защитник так и не сыграл. Дебютировал в португальской лиге уже за команду «Эшторил».

Летом был приобретен за 6,5 миллионов евро «Лиллем». В текущем сезоне сыграл 7 матчей и отдал один голевой пас.