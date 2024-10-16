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  4. Лилль потерял португальского защитника до конца сезона
Франция
16 октября 2024, 19:10 | Обновлено 16 октября 2024, 19:16
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0

Лилль потерял португальского защитника до конца сезона

Из-за травмы Сантуш сможет вернуться на поле только летом

16 октября 2024, 19:10 | Обновлено 16 октября 2024, 19:16
40
0
Лилль потерял португальского защитника до конца сезона
www.losc.fr. Тьягу Сантуш

22-летний португальский защитник французского «Лилля» Тьягу Сантуш получил травму, из-за которой не сможет сыграть в этом сезоне. По информации инсайдера Фабрицио Романо, у Сантуша разрыв крестообразных связок.

Позже эту информацию подтвердили в пресс-службе французской команды.

Сантуш — воспитанник лиссабонского «Спортинга». За основной состав зелено-белых защитник так и не сыграл. Дебютировал в португальской лиге уже за команду «Эшторил».

Летом был приобретен за 6,5 миллионов евро «Лиллем». В текущем сезоне сыграл 7 матчей и отдал один голевой пас.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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