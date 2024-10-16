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Саудовская Аравия
16 октября 2024, 18:48 | Обновлено 16 октября 2024, 18:58
310
2

ФОТО. Белая с золотым. Клуб Роналду презентовал новую форму

Аль-Наср отошел от традиционных цветов

16 октября 2024, 18:48 | Обновлено 16 октября 2024, 18:58
310
2
ФОТО. Белая с золотым. Клуб Роналду презентовал новую форму
Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб «Аль-Наср» презентовал новый комплект формы, который выполнен в белом и золотом цветах. В презентации участвовал и Криштиану Роналду, который является главной звездой команды.

Основные цвета «Аль-Насра» – синий и желтый.

Команда в нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии идет на третьей позиции с отставанием от лидера в четыре очка после шести туров.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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tato88
Закос під Реал?!))
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pol-55
Щоб не попутали.
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