ФОТО. Белая с золотым. Клуб Роналду презентовал новую форму

Клуб «Аль-Наср» презентовал новый комплект формы, который выполнен в белом и золотом цветах. В презентации участвовал и Криштиану Роналду, который является главной звездой команды.

Основные цвета «Аль-Насра» – синий и желтый.

Команда в нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии идет на третьей позиции с отставанием от лидера в четыре очка после шести туров.