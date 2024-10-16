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Лига наций
16 октября 2024, 18:28 | Обновлено 16 октября 2024, 18:59
1598
2

Российский тренер сборной Казахстана получил штраф за шутку про язык

Типичное поведение представителя рф Черчесова

16 октября 2024, 18:28 | Обновлено 16 октября 2024, 18:59
1598
2
Российский тренер сборной Казахстана получил штраф за шутку про язык
Getty Images/Global Images Ukraine

Федерация футбола Казахстана оштрафовала тренера своей национальной сборной Станислава Черчесова за шутку о казахском языке.

Местный журналист после матча Лиги наций обратился к россиянину на казахском языке и получил ответ: «Это ты сейчас на французском спросил?». Указано, что «юмор тренера вышел за рамки». С наставником провели беседу, а также наложили штраф.

Еще при назначении на пост Черчесов дал понять, что не собирается учить казахский язык, а в «Казахстане все и по-русски понимают».

Сборная в группе дивизиона B Лиги наций после четырех туров набрала 1 пункт.

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сборная Казахстана по футболу Станислав Черчесов Лига наций российско-украинская война
Иван Зинченко Источник: Sports.kz
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Diodora
Гнати цього дегенерата з Казахстану! 
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Український Крим
Цей телепень ще когось тренує? а казахам не співчуваю, бачили очі, що брали
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