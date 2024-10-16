Российский тренер сборной Казахстана получил штраф за шутку про язык

Федерация футбола Казахстана оштрафовала тренера своей национальной сборной Станислава Черчесова за шутку о казахском языке.

Местный журналист после матча Лиги наций обратился к россиянину на казахском языке и получил ответ: «Это ты сейчас на французском спросил?». Указано, что «юмор тренера вышел за рамки». С наставником провели беседу, а также наложили штраф.

Еще при назначении на пост Черчесов дал понять, что не собирается учить казахский язык, а в «Казахстане все и по-русски понимают».

Сборная в группе дивизиона B Лиги наций после четырех туров набрала 1 пункт.