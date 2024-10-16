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  4. Александр ГРИЦАЙ: «Довбик на самом деле пенальтист»
Сборная УКРАИНЫ
16 октября 2024, 17:58 | Обновлено 16 октября 2024, 19:04
562
0

Александр ГРИЦАЙ: «Довбик на самом деле пенальтист»

Специалист рассказал, что форварду доверяли одиннадцатиметровые в Днепре-1

16 октября 2024, 17:58 | Обновлено 16 октября 2024, 19:04
562
0
Александр ГРИЦАЙ: «Довбик на самом деле пенальтист»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский специалист Александр Грицай во время эксклюзивного интервью Sport.ua рассказал, почему Довбику позволяют исполнять пенальти в сборной.

«Довбик на самом деле пенальтист. Он в «Днепре-1» и в «Жироне» выполнял одиннадцатиметровые. В «Роме» пока он еще не бил пенальти, но думаю, что все впереди. У Артема устойчивая психика. Все хорошо в этом плане: когда нужно пробить важный пенальти в ответственный момент», - поделился мнением Грицай.

Артем Довбик забил пенальти в матче 4-го тура Лиги наций против сборной Чехии (1:1).

В прошлом сезоне украинский нападающий стал лучшим бомбардиром «Жироны» в Ла Лиге (24 мяча).

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Александр Грицай инсайд сборная Украины по футболу Лига наций пенальти Артем Довбик сборная Чехии по футболу Украина - Чехия
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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