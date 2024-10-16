Александр ГРИЦАЙ: «Довбик на самом деле пенальтист»
Специалист рассказал, что форварду доверяли одиннадцатиметровые в Днепре-1
Украинский специалист Александр Грицай во время эксклюзивного интервью Sport.ua рассказал, почему Довбику позволяют исполнять пенальти в сборной.
«Довбик на самом деле пенальтист. Он в «Днепре-1» и в «Жироне» выполнял одиннадцатиметровые. В «Роме» пока он еще не бил пенальти, но думаю, что все впереди. У Артема устойчивая психика. Все хорошо в этом плане: когда нужно пробить важный пенальти в ответственный момент», - поделился мнением Грицай.
Артем Довбик забил пенальти в матче 4-го тура Лиги наций против сборной Чехии (1:1).
В прошлом сезоне украинский нападающий стал лучшим бомбардиром «Жироны» в Ла Лиге (24 мяча).
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