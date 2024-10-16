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Англия
16 октября 2024, 17:40 | Обновлено 16 октября 2024, 17:46
35
0

АЛЕКСАНДЕР-АРНОЛЬД: «Стивен Джеррард – мой кумир»

Игрок сборной Англии рассказал кем увлекался в детстве

16 октября 2024, 17:40 | Обновлено 16 октября 2024, 17:46
35
0
АЛЕКСАНДЕР-АРНОЛЬД: «Стивен Джеррард – мой кумир»
Transfermarkt. Трент Александер-Арнольд

26-летний английский правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд рассказал, кем он восхищался в юные годы.

«Стивен Джеррард – мой кумир. Он был для меня всем, когда я рос. В детстве я просто хотел быть им, жить, как он, играть, как он. Когда я играл за юношеские команды, то, когда ко мне шел мяч, я кричал «Джеррард!» перед тем, как ударить по нему», - рассказал Трент.

Трент Александер-Арнольд – воспитанник английского «Ливерпуля». Когда он выступал за молодежные команды, Стивен Джеррард феерил за основную команду клуба.

Защитник в этом сезоне сыграл 7 матчей в АПЛ и сделал одну голевую передачу.

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Трент Александер-Арнольд Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Стивен Джеррард
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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