АЛЕКСАНДЕР-АРНОЛЬД: «Стивен Джеррард – мой кумир»

26-летний английский правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд рассказал, кем он восхищался в юные годы.

«Стивен Джеррард – мой кумир. Он был для меня всем, когда я рос. В детстве я просто хотел быть им, жить, как он, играть, как он. Когда я играл за юношеские команды, то, когда ко мне шел мяч, я кричал «Джеррард!» перед тем, как ударить по нему», - рассказал Трент.

Трент Александер-Арнольд – воспитанник английского «Ливерпуля». Когда он выступал за молодежные команды, Стивен Джеррард феерил за основную команду клуба.

Защитник в этом сезоне сыграл 7 матчей в АПЛ и сделал одну голевую передачу.