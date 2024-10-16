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Сборная УКРАИНЫ
16 октября 2024, 17:12 |
571
0

Дебютант сборной Украины надеется получить новый вызов от Реброва

Калюжный провел два матча

16 октября 2024, 17:12 |
571
0
Дебютант сборной Украины надеется получить новый вызов от Реброва
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Калюжный

Хавбек «Александрии» Иван Калюжный, который дебютировал в сборной Украины в октябрьских матчах Лиги наций, надеется, что еще получит шанс в национальной команде.

Игрока вызвали после травм Владимира Бражко и Тараса Степаненко.

«С Чехией войти в игру было непросто. Физически чувствую себя хорошо, но у соперника атлетичная команда, очень высокие все».

«Конечно, я рад, что мне удалось дебютировать за сборную Украины. Будут пытаться играть так, чтобы меня снова вызвали. Плакаты Супер-Иван? Да, про Супер-Ивана видел. Приятно, но это простои мои друзья (сделали – прим), – сказал Калюжный.

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сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Лига наций Иван Калюжный Украина - Чехия
Иван Зинченко Источник: ВЗбирна
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