Дебютант сборной Украины надеется получить новый вызов от Реброва

Хавбек «Александрии» Иван Калюжный, который дебютировал в сборной Украины в октябрьских матчах Лиги наций, надеется, что еще получит шанс в национальной команде.

Игрока вызвали после травм Владимира Бражко и Тараса Степаненко.

«С Чехией войти в игру было непросто. Физически чувствую себя хорошо, но у соперника атлетичная команда, очень высокие все».

«Конечно, я рад, что мне удалось дебютировать за сборную Украины. Будут пытаться играть так, чтобы меня снова вызвали. Плакаты Супер-Иван? Да, про Супер-Ивана видел. Приятно, но это простои мои друзья (сделали – прим), – сказал Калюжный.