Дебютант сборной Украины надеется получить новый вызов от Реброва
Калюжный провел два матча
Хавбек «Александрии» Иван Калюжный, который дебютировал в сборной Украины в октябрьских матчах Лиги наций, надеется, что еще получит шанс в национальной команде.
Игрока вызвали после травм Владимира Бражко и Тараса Степаненко.
«С Чехией войти в игру было непросто. Физически чувствую себя хорошо, но у соперника атлетичная команда, очень высокие все».
«Конечно, я рад, что мне удалось дебютировать за сборную Украины. Будут пытаться играть так, чтобы меня снова вызвали. Плакаты Супер-Иван? Да, про Супер-Ивана видел. Приятно, но это простои мои друзья (сделали – прим), – сказал Калюжный.
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