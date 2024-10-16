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Сборная УКРАИНЫ
16 октября 2024, 17:15 | Обновлено 16 октября 2024, 17:53
106
1

Александр ГРИЦАЙ: «У Калюжного дебют за сборную удался»

Украинский специалист оценил игру новичка

16 октября 2024, 17:15 | Обновлено 16 октября 2024, 17:53
106
1
Александр ГРИЦАЙ: «У Калюжного дебют за сборную удался»
ФК Рух. Александр Грицай

Экс-тренер Зари и Днепра-1 Александр Грицай в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о матчах сборной Украины в Лиге наций с Грузией (1:0) и Чехией (1:1).

Александр, как оцените матчи сборной Украины против Грузии (1:0) и Чехии (1:1)? Лидеры желто-синих более-менее себя проявили – Мудрик и Довбик по голу забили.

– Да, с этим тяжело не согласиться. Что касается результата, то взять 4 очка из 6 возможных – это неплохо. По игре вопросов много. Но тем не менее, повторюсь, что результат какой-то есть. Победа и ничья с такими крепкими соперниками – это неплохой результат. Можно считать, что положительно в октябре сборная Украины сыграла.

В матче с чехами Артем Довбик, с которым вы в Днепре-1 работали, отличился реализованным пенальти. Правильно сделали, что доверили ему бить одиннадцатиметровый?

– Довбик на самом деле пенальтист. Он в Днепре-1 и в Жироне исполнял одиннадцатиметровые. В Роме пока что он еще не бил пенальти, но, думаю, что все впереди. У Артема довольно-таки устойчивая психика. Все нормально в этом плане, когда нужно в ответственный момент пробить важный одиннадцатиметровый.

Сейчас все говорят об Иване Калюжном. Вы что скажете о его игре?

– Видно, что парень вышел играть за сборную Украины на очень больших эмоциях. В поединке с грузинами он вышел на поле и отработал очень прилично. Калюжный выполнил очень много физической работы. В отборах Иван хорошо сыграл. Можно сказать, что у Калюжного дебют за сборную удался.

Ивана и «Львом матча» признали наравне с Анатолием Трубиным. По поводу голкипера желто-синих что скажете?

– К Трубину вообще вопросов нет. Он полностью заслужил это признание. В некоторых моментах Трубин сделал прекрасные сэйвы.

В целом по оценкам аналитиков лучшим игроком матча Украина – Чехия стал Томаш Соучек. Таким капитан должен быть?

– Да, считаю, что заслуженно он получил такую оценку. Конечно, капитан так должен себя проявлять на поле. Он должен вести за собой команду и подавать пример партнерам.

Еще Илью Забарного многие выделяют в игре за национальную команду. Вы что о нем думаете?

– Он провел очень стабильно эти два матча. Илья проявил свой высокий уровень. Видно, что парень играет в серьезном чемпионате.

Вам не кажется, что с такой уверенной игрой Забарный через сезон-два окажется уже в топовой команде, например, Манчестер Сити или Манчестер Юнайтед?

– Я только за! Ходили же слухи и этим летом, что Тоттенхэм его хочет подписать. Я очень надеюсь, что со временем он перейдет в топ-команду.

На данный момент Украина с 4 очками идет на 4 месте в группе Лиги наций. Шансы есть подняться в элиту?

– Шансы есть! Будем надеяться, что команда сможет достичь максимального результата в этих встречах и решить поставленную задачу. Главное, чтобы ключевые футболисты подошли в оптимальных кондициях к выездным ноябрьским матчам.

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инсайд Александр Грицай Лига наций сборная Грузии по футболу сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Украина - Грузия Украина - Чехия Иван Калюжный
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
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Комментарии 1
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antt
Забарний також час від часу фейлить. Але це минає для збірної без наслідків наскільки розумію.
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