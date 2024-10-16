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Сборная УКРАИНЫ
16 октября 2024, 16:45 | Обновлено 16 октября 2024, 17:52
983
0

Мирон МАРКЕВИЧ – о матчах сборной Украины, проблеме Довбика и новичках

Известный тренер оценил выступление национальной команды

16 октября 2024, 16:45 | Обновлено 16 октября 2024, 17:52
983
0
Мирон МАРКЕВИЧ – о матчах сборной Украины, проблеме Довбика и новичках
Getty Images/Global Images Ukraine

Заслуженный тренер Украины Mирон Mаркевич в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, чего не хватало подопечным Сергея Реброва в октябрьских матчах Лиги наций и оценил их шансы в борьбе за повышение в классе:

– Последние поединки с грузинами и чехами еще раз подтвердили, что Украина богата квалифицированными футболистами. Поэтому неудивительно, что отсутствие из-за травм целой группы ведущих игроков не было ощутимым. Каждый, кого вызвали на эти матчи, был готов внести свой вклад в победное выступление главной команды страны.

– Однако и этот отрезок нашим ребятам не удалось пройти без очковых потерь.

– К счастью, они не были критическими, украинская сборная остается в игре. Знаете, я не буду оригиналом, когда скажу, что в последние годы уровень европейских сборных заметно выровнялся. Теперь, чтобы быть на виду, нужно чем-то удивлять в каждом поединке. Только нестандартные действия и характер могут помочь склонить чашу весов на свою сторону.

– Вы намекаете на то, что именно по этой причине не удалось дожать чехов и пришлось ограничиться ничьей?

– Факты – упрямая вещь. На что можно рассчитывать, когда нет остроты в атаке? Чем ближе наши подходили к штрафной площадке соперника, тем становились менее уверенными. Создавалось впечатление, что футболисты банально не знали, как обострить ситуацию. Вот почему неудивительно, что выдвинутый на острие Артем Довбик находился на голодном пайке, потому что это не его вина, не хватало, образно говоря, подносчиков снарядов.

– Когда уже зашла речь об игроках, заменивших травмированных, кто произвел приятное впечатление?

– Все они горели желанием воспользоваться возможностью заявить о себе. Ведь такой шанс бывает не часто. Теперь многое будет зависеть от того, как они проявят себя на клубном уровне, будут ли прогрессировать? В частности, я хорошо знаю возможности Ивана Калюжного, которому не откажешь в усердии, настрое, однако ему еще есть, над чем работать, например, первым пасом. Хотя, конечно, радует, что появление новобранцев в сборной будет способствовать обострению конкуренции за место в старте, что всегда сказывается на росте мастерства.

– В ноябре в заключительных матчах Лиги наций с грузинами и албанцами украинцам нужно побеждать. Справимся?

– Я много ожидаю от возвращения в строй травмированных Виктора Цыганкова и Александра Зинченко, что скажется на взаимодействии с Артемом Довбиком. Если он начнет наконец забивать не только с 11-метровой отметки, то наши шансы повыситься в классе резко возрастут.

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сборная Украины по футболу Лига наций Иван Калюжный инсайд Мирон Маркевич Артем Довбик
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
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