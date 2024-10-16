«Большой плюс». Чуйченко рассказал, что требовалось Довбику

Известный украинский экс-футболист Сергей Чуйченко в эксклюзивном интервью для Sport.ua оценил игру нападающего сборной Украины Артема Довбика в матче 4-го тура группы 1 дивизиона В Лиги наций против национальной команды Чехии (1:1):

– Вы, как штатный пенальтист в своих бывших командах, что скажете по Довбику? Артему доверили пробить одиннадцатиметровый в матче с Чехией, и он его реализовал. И дальше Довбику будут доверять эту миссию?

– Стоит обратить внимание, что Довбик неоднократно бьет пенальти. И делает это Артем уверенно. Пробил одиннадцатиметровый он прекрасно. Вообще к нему нет никаких претензий. К слову, Судаков в «Шахтере» тоже бьет пенальти, но в матче с чехами доверили эту миссию Довбику. Артему и надо было снова забить за сборную, чтобы почувствовать вкус голов. Для нападающего это большой плюс. А выполнил он прекрасно пенальти. Обидно только, что мало игровых моментов было в матче. У него был только один момент. А Довбик, конечно, зависит от полузащитников. Будем надеяться, что в ноябрьских двух матчах мы порадуемся за сборную и будет решен вопрос, который стоит перед командой.