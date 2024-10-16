Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Скоро...» Жена Лунина прокомментировала возможный уход Андрея из Реала
Испания
16 октября 2024, 16:11 |
306
0

«Скоро...» Жена Лунина прокомментировала возможный уход Андрея из Реала

Анастасия пообещала в ближайшем будущем ответить на этот вопрос

16 октября 2024, 16:11 |
306
0
«Скоро...» Жена Лунина прокомментировала возможный уход Андрея из Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Анастасия Лунина, жена украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина, в Instagram-stories прокомментировала возможный уход своего супруга из королевского клуба.

– Будет ли Андрей переходить в другой клуб?
– Скоро выйдет видео на моем канале, там мы ответим на этот вопрос.

В сезоне 2024/25 Андрей Лунин провел 2 матча на клубном уровне, пропустив 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего голкипера в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Андреем Луниным интересуется английский «Манчестер Сити».

По теме:
Реал интересуется чемпионом Европы. Его оценивают в 80 миллионов евро
ФОТО. Adidas представили свои первые бутсы Jude Bellingham Predator
Озил удивил ответом на вопрос: «Месси или Роналду». Выбрал турка
Анастасия Лунина (Томазова) Андрей Лунин Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитро Вербинський Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный Холифилд назвал боксера, который мог убить любого на ринге
Бокс | 16 октября 2024, 07:52 0
Легендарный Холифилд назвал боксера, который мог убить любого на ринге
Легендарный Холифилд назвал боксера, который мог убить любого на ринге

Эвандер выделил Майка Тайсона

Новичок в топ-10. Обновлен рейтинг супертяжей от The Ring
Бокс | 15 октября 2024, 16:32 2
Новичок в топ-10. Обновлен рейтинг супертяжей от The Ring
Новичок в топ-10. Обновлен рейтинг супертяжей от The Ring

Усик остается чемпионом, а в топ-10 вошел Уордли

Сергей ЧУЙЧЕНКО: «Гол Довбика Чехии? Он опытный и хорошо бьет пенальти»
Футбол | 16.10.2024, 15:18
Сергей ЧУЙЧЕНКО: «Гол Довбика Чехии? Он опытный и хорошо бьет пенальти»
Сергей ЧУЙЧЕНКО: «Гол Довбика Чехии? Он опытный и хорошо бьет пенальти»
ВИДЕО. На матч Шахтера в УПЛ запретили пронести баннер Free Azov
Футбол | 16.10.2024, 12:50
ВИДЕО. На матч Шахтера в УПЛ запретили пронести баннер Free Azov
ВИДЕО. На матч Шахтера в УПЛ запретили пронести баннер Free Azov
Экс-чемпион мира ответил на вопрос, кто лучше: Усик или братья Кличко
Бокс | 16.10.2024, 08:29
Экс-чемпион мира ответил на вопрос, кто лучше: Усик или братья Кличко
Экс-чемпион мира ответил на вопрос, кто лучше: Усик или братья Кличко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Таблицы Лиги наций. Украина занимает последнее место в группе после тура 4
Таблицы Лиги наций. Украина занимает последнее место в группе после тура 4
15.10.2024, 06:23 3
Футбол
Украина – Чехия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Украина – Чехия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
14.10.2024, 19:05 41
Футбол
Дюбуа поднялся на третье место в рейтинге лучших супертяжей. Кто лидер?
Дюбуа поднялся на третье место в рейтинге лучших супертяжей. Кто лидер?
15.10.2024, 22:24 2
Бокс
Украина – Чехия – 1:1. Ничья со вкусом поражения. Видео голов и обзор матча
Украина – Чехия – 1:1. Ничья со вкусом поражения. Видео голов и обзор матча
15.10.2024, 00:15 10
Футбол
Это не Усик. Экс-чемпион мира назвал лучшего боксера в истории Украины
Это не Усик. Экс-чемпион мира назвал лучшего боксера в истории Украины
15.10.2024, 08:06 3
Бокс
Лига наций идет на паузу. Кто уже вышел из группы? Таблицы после 4 туров
Лига наций идет на паузу. Кто уже вышел из группы? Таблицы после 4 туров
16.10.2024, 06:23 6
Футбол
Экс-арбитр ФИФА оценил назначенный пенальти в матче Украина – Чехия
Экс-арбитр ФИФА оценил назначенный пенальти в матче Украина – Чехия
15.10.2024, 03:40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем