«Скоро...» Жена Лунина прокомментировала возможный уход Андрея из Реала

Анастасия Лунина, жена украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина, в Instagram-stories прокомментировала возможный уход своего супруга из королевского клуба.

– Будет ли Андрей переходить в другой клуб?

– Скоро выйдет видео на моем канале, там мы ответим на этот вопрос.

В сезоне 2024/25 Андрей Лунин провел 2 матча на клубном уровне, пропустив 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего голкипера в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Андреем Луниным интересуется английский «Манчестер Сити».