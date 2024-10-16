Испания16 октября 2024, 16:11 |
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«Скоро...» Жена Лунина прокомментировала возможный уход Андрея из Реала
Анастасия пообещала в ближайшем будущем ответить на этот вопрос
16 октября 2024, 16:11 |
306
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Анастасия Лунина, жена украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина, в Instagram-stories прокомментировала возможный уход своего супруга из королевского клуба.
– Будет ли Андрей переходить в другой клуб?
– Скоро выйдет видео на моем канале, там мы ответим на этот вопрос.
В сезоне 2024/25 Андрей Лунин провел 2 матча на клубном уровне, пропустив 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего голкипера в 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Андреем Луниным интересуется английский «Манчестер Сити».
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