Реал интересуется чемпионом Европы. Его оценивают в 80 миллионов евро

Мадридский «Реал» интересуется итальянским полузащитником миланского «Интера» Николо Бареллой, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, гранд Серии А оказался в затруднительной финансовой ситуации, но все равно не готов отпускать 27-летнего футболиста, если не поступит серьезное предложение.

В сезоне 2024/25 Николо Барелла провел 5 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона Европы 2020 года в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» интересуется другим игроком «Интера» – Алессандро Бастони.