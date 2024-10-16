Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал интересуется чемпионом Европы. Его оценивают в 80 миллионов евро
Испания
16 октября 2024, 15:59 | Обновлено 16 октября 2024, 16:03
248
0

Реал интересуется чемпионом Европы. Его оценивают в 80 миллионов евро

Николо Барелла может покинуть «Интер»

16 октября 2024, 15:59 | Обновлено 16 октября 2024, 16:03
248
0
Реал интересуется чемпионом Европы. Его оценивают в 80 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Николо Барелла

Мадридский «Реал» интересуется итальянским полузащитником миланского «Интера» Николо Бареллой, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, гранд Серии А оказался в затруднительной финансовой ситуации, но все равно не готов отпускать 27-летнего футболиста, если не поступит серьезное предложение.

В сезоне 2024/25 Николо Барелла провел 5 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона Европы 2020 года в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» интересуется другим игроком «Интера» – Алессандро Бастони.

По теме:
«Скоро...» Жена Лунина прокомментировала возможный уход Андрея из Реала
ФОТО. Adidas представили свои первые бутсы Jude Bellingham Predator
Ультрас Ромы объявили о новом протесте на матче с Интером
Николо Барелла трансферы Интер Милан Реал Мадрид трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Выглядел более интересным». Эксперт оценил игру звезды сборной Украины
Футбол | 16 октября 2024, 15:41 0
«Выглядел более интересным». Эксперт оценил игру звезды сборной Украины
«Выглядел более интересным». Эксперт оценил игру звезды сборной Украины

Сергей Чуйченко считает, что Михаил Мудрик неплохо играл в октябрьских матчах Лиги наций

Финиш на втором месте и выход на ЧЕ. Сборная Украины U-21 проиграла Сербии
Футбол | 15 октября 2024, 23:28 34
Финиш на втором месте и выход на ЧЕ. Сборная Украины U-21 проиграла Сербии
Финиш на втором месте и выход на ЧЕ. Сборная Украины U-21 проиграла Сербии

Подопечные Унаи Мельгосы не сумели выиграть группу, уступив в последних турах

Кто вышел на Евро-2025 U-21? Второе место для Украины, Англия выиграла 7:0
Футбол | 15.10.2024, 23:40
Кто вышел на Евро-2025 U-21? Второе место для Украины, Англия выиграла 7:0
Кто вышел на Евро-2025 U-21? Второе место для Украины, Англия выиграла 7:0
А как же Судаков? Ман Сити нашел замену для де Брюйне
Футбол | 16.10.2024, 13:21
А как же Судаков? Ман Сити нашел замену для де Брюйне
А как же Судаков? Ман Сити нашел замену для де Брюйне
Дюбуа поднялся на третье место в рейтинге лучших супертяжей. Кто лидер?
Бокс | 15.10.2024, 22:24
Дюбуа поднялся на третье место в рейтинге лучших супертяжей. Кто лидер?
Дюбуа поднялся на третье место в рейтинге лучших супертяжей. Кто лидер?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-чемпион мира ответил на вопрос, кто лучше: Усик или братья Кличко
Экс-чемпион мира ответил на вопрос, кто лучше: Усик или братья Кличко
16.10.2024, 08:29 1
Бокс
Это не Усик. Экс-чемпион мира назвал лучшего боксера в истории Украины
Это не Усик. Экс-чемпион мира назвал лучшего боксера в истории Украины
15.10.2024, 08:06 3
Бокс
Албания шокировала Грузию на выезде и набрала 6 очков в группе Украины в ЛН
Албания шокировала Грузию на выезде и набрала 6 очков в группе Украины в ЛН
14.10.2024, 20:56 25
Футбол
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Чехии
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Чехии
14.10.2024, 20:30 109
Футбол
«Пик прошел, нокаут». Экс-чемпион назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
«Пик прошел, нокаут». Экс-чемпион назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
15.10.2024, 08:42
Бокс
Ничья в пользу конкурентов. Сборная Украины не смогла обыграть Чехию
Ничья в пользу конкурентов. Сборная Украины не смогла обыграть Чехию
14.10.2024, 23:41 189
Футбол
Украина – Чехия – 1:1. Ничья со вкусом поражения. Видео голов и обзор матча
Украина – Чехия – 1:1. Ничья со вкусом поражения. Видео голов и обзор матча
15.10.2024, 00:15 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем