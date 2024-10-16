Реал интересуется чемпионом Европы. Его оценивают в 80 миллионов евро
Николо Барелла может покинуть «Интер»
Мадридский «Реал» интересуется итальянским полузащитником миланского «Интера» Николо Бареллой, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, гранд Серии А оказался в затруднительной финансовой ситуации, но все равно не готов отпускать 27-летнего футболиста, если не поступит серьезное предложение.
В сезоне 2024/25 Николо Барелла провел 5 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона Европы 2020 года в 80 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» интересуется другим игроком «Интера» – Алессандро Бастони.
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