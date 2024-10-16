Джуд Беллингем назвал игроков, с которыми хотел бы сыграть вместе

Звездный полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем назвал тех игроков, с которыми хотел бы сыграть вместе:

Эрлинг Холанд: «Мне кажется, что ему все равно, против кого он играет. Он просто выходит и делает свою работу. Он – машина и я уверен, что он будет играть следующие 15 лет».

Марко Ройс: «Я беру Ройса, ведь он мой капитан. Когда вы смотрите на его игру, то понимаете, что он очень умный. Он выбирает такие позиции на поле, что может легко решить результат встречи».

Джейдон Санчо: «Он заботился обо мне, когда я приехал в Дортмунд. Он постоянно следил, чтобы со мной было все хорошо. У него всегда хорошее настроение и это влияет на многих игроков».

Зинедин Зидан: «Я выберу Зидана. Я никогда с ним не играл, но я никогда не мог оторвать глаз от его игры. Он мой любимый полузащитник. Все говорят о голах и передачах, но забывают о красоте футбола. Дело не в статистике. Вы просто садитесь и наслаждаетесь игроком».