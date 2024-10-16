«Мудрик старался, но...» Чуйченко назвал MVP матча против Чехии

Известный украинский экс-футболист Сергей Чуйченко в эксклюзивном интервью для Sport.ua назвал лучшего игрока сборной Украины в матче 4-го тура группы 1 дивизиона В Лиги наций против национальной команды Чехии (1:1):

– Награду «Лев матча» получили Анатолий Трубин и Иван Калюжный. А вы чью игру выделите?

– Сто процентов, выделю игру Трубина. Забарный также сыграл великолепно. Мудрик впереди старался и создавал моменты. Но прежде всего я бы Трубина выделил. Анатолий надежно сыграл и сделал много сейвов. Я считаю, что Трубин два матча великолепно сыграл.