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  4. «Мудрик старался, но...» Чуйченко назвал MVP матча против Чехии
Лига наций
16 октября 2024, 15:49 |
279
0

«Мудрик старался, но...» Чуйченко назвал MVP матча против Чехии

Сергей отметил игру Анатолия Трубина

16 октября 2024, 15:49 |
279
0
«Мудрик старался, но...» Чуйченко назвал MVP матча против Чехии
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Известный украинский экс-футболист Сергей Чуйченко в эксклюзивном интервью для Sport.ua назвал лучшего игрока сборной Украины в матче 4-го тура группы 1 дивизиона В Лиги наций против национальной команды Чехии (1:1):

– Награду «Лев матча» получили Анатолий Трубин и Иван Калюжный. А вы чью игру выделите?

– Сто процентов, выделю игру Трубина. Забарный также сыграл великолепно. Мудрик впереди старался и создавал моменты. Но прежде всего я бы Трубина выделил. Анатолий надежно сыграл и сделал много сейвов. Я считаю, что Трубин два матча великолепно сыграл.

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Сергей Чуйченко Илья Забарный Михаил Мудрик Анатолий Трубин сборная Чехии по футболу сборная Украины по футболу Чехия - Украина Лига наций
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Источник
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