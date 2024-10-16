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Лига наций
16 октября 2024, 15:41 | Обновлено 16 октября 2024, 15:42
372
0

«Выглядел более интересным». Эксперт оценил игру звезды сборной Украины

Сергей Чуйченко считает, что Михаил Мудрик неплохо играл в октябрьских матчах Лиги наций

16 октября 2024, 15:41 | Обновлено 16 октября 2024, 15:42
372
0
«Выглядел более интересным». Эксперт оценил игру звезды сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Известный украинский экс-футболист Сергей Чуйченко в эксклюзивном интервью для Sport.ua оценил игру звездного вингера национальной сборной Украины и лондонского «Челси» Михаила Мудрика в октябрьских матчах Лиги наций:

«В начале поединка с чехами он великолепно прошел по флангу и отдал передачу на Шапаренко, который, возможно, растерялся. Возможно, лидер «Динамо» не ждал этот пас или неправильно подобрал ногу для удара по воротам. В целом Мудрик за счет своей скорости постоянно обострял впереди. Он неплохо сыграл в этих двух поединках. Но, мне кажется, что в первой встрече с Грузией Миша выглядел свежее и интереснее».

В октябре Михаил Мудрик отыграл 2 матча за сборную Украины, отметившись 1 забитым мячом.

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Сергей Чуйченко сборная Украины по футболу Михаил Мудрик Лига наций
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Источник
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