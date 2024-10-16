«Выглядел более интересным». Эксперт оценил игру звезды сборной Украины

Известный украинский экс-футболист Сергей Чуйченко в эксклюзивном интервью для Sport.ua оценил игру звездного вингера национальной сборной Украины и лондонского «Челси» Михаила Мудрика в октябрьских матчах Лиги наций:

«В начале поединка с чехами он великолепно прошел по флангу и отдал передачу на Шапаренко, который, возможно, растерялся. Возможно, лидер «Динамо» не ждал этот пас или неправильно подобрал ногу для удара по воротам. В целом Мудрик за счет своей скорости постоянно обострял впереди. Он неплохо сыграл в этих двух поединках. Но, мне кажется, что в первой встрече с Грузией Миша выглядел свежее и интереснее».

В октябре Михаил Мудрик отыграл 2 матча за сборную Украины, отметившись 1 забитым мячом.