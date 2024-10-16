Вместе с Ямалом. Игрок Первой лиги Украины попал в престижный рейтинг

Авторитетное британское издание The Guardian опубликовало список Next Generation 2024 – рейтинг из 60 лучших футболистов мира, рожденных в 2007 году.

В престижный перечень игроков попал только 1 украинец – 17-летний центральный защитник харьковского «Металлиста» Кирилл Дигтярь.

Кроме него, в списке можно встретить таких известных футболистов, как Ламин Ямал и Пау Кубарси, выступающих за каталонскую «Барселону».

В сезоне 2024/25 Кирилл Дигтярь провел 9 матчей на взрослом уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.

Весной 2024 года в СМИ появлялась информация, что Кириллом Дигтярем интересуется английский «Манчестер Юнайтед».