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Украина. Первая лига
16 октября 2024, 15:15 | Обновлено 16 октября 2024, 16:07
483
0

Вместе с Ямалом. Игрок Первой лиги Украины попал в престижный рейтинг

Кирилл Дигтярь из «Металлиста» является одним из 60 самых талантливых футболистов мира

16 октября 2024, 15:15 | Обновлено 16 октября 2024, 16:07
483
0
Вместе с Ямалом. Игрок Первой лиги Украины попал в престижный рейтинг
УАФ. Кирилл Дигтярь

Авторитетное британское издание The Guardian опубликовало список Next Generation 2024 – рейтинг из 60 лучших футболистов мира, рожденных в 2007 году.

В престижный перечень игроков попал только 1 украинец – 17-летний центральный защитник харьковского «Металлиста» Кирилл Дигтярь.

Кроме него, в списке можно встретить таких известных футболистов, как Ламин Ямал и Пау Кубарси, выступающих за каталонскую «Барселону».

В сезоне 2024/25 Кирилл Дигтярь провел 9 матчей на взрослом уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.

Весной 2024 года в СМИ появлялась информация, что Кириллом Дигтярем интересуется английский «Манчестер Юнайтед».

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Ламин Ямал Пау Кубарси Барселона Кирилл Дигтярь Металлист Харьков рейтинг Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу The Guardian
Дмитро Вербинський Источник: The Guardian
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