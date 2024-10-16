Германия16 октября 2024, 14:54 | Обновлено 16 октября 2024, 16:10
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Игроки Баварии получили дорогие машины. Что выбрали Нойер, Кейн и другие?
Игроки мюнхенского клуба выбрали новые автомобили
16 октября 2024, 14:54 | Обновлено 16 октября 2024, 16:10
1133
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Футболисты мюнхенской «Баварии» получили новые электромобили на спонсорском мероприятии, организованном Audi.
Несколько игроков «Баварии» выбрали самую дорогую модель RS e-tron GT стоимостью 145 000 евро, в том числе Леон Горецка, Томас Мюллер, Альфонсо Дэвис и Рафаэл Геррейру, а также многие другие.
Английский нападающий Гарри Кейн, Йозуа Киммих, Венсан Компани и Мануэль Нойер остановили свой выбор на модели внедорожника Audi SQ8 e-tron2 стоимостью 98 тысяч евро.
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