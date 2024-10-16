Игроки Баварии получили дорогие машины. Что выбрали Нойер, Кейн и другие?

Футболисты мюнхенской «Баварии» получили новые электромобили на спонсорском мероприятии, организованном Audi.

Несколько игроков «Баварии» выбрали самую дорогую модель RS e-tron GT стоимостью 145 000 евро, в том числе Леон Горецка, Томас Мюллер, Альфонсо Дэвис и Рафаэл Геррейру, а также многие другие.

Английский нападающий Гарри Кейн, Йозуа Киммих, Венсан Компани и Мануэль Нойер остановили свой выбор на модели внедорожника Audi SQ8 e-tron2 стоимостью 98 тысяч евро.