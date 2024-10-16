Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 10 самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата Саудовской Аравии
Саудовская Аравия
16 октября 2024, 14:10 | Обновлено 16 октября 2024, 14:18
1100
0

10 самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата Саудовской Аравии

На Ближний Восток уехало немало теперь уже бывших звезд европейского футбола…

16 октября 2024, 14:10 | Обновлено 16 октября 2024, 14:18
1100
0
10 самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine

Еще каких-то два года назад саудовская Про-лига была интересна сугубо для футбольных болельщиков конкретного региона, а во всем мире за ней следили и к ней присматривались, пожалуй, лишь наиболее отчаянные фанаты, стремящиеся знать об игре № 1 практически все, или хотя бы тот максимум, который физически может объять человек.

Все изменилось после переезда в Саудовскую Аравию португальской звезды Криштиану Роналду. Вскоре в чемпионат начали вливаться колоссальные средства, и сейчас в тамошней Про-лиге собралось немало звезд. Кто-то называет эту лигу очередным «мыльным пузырем», кто-то прочит саудитам путь, по которому прошла китайская Суперлига, но есть и оптимисты, считающие, что через несколько лет чемпионат Саудовской Аравии сможет тягаться по уровню и конкуренции представленных в нем команд как минимум с французской Лигой 1.

Мы не будем браться предугадывать, какая судьба ожидает Про-лигу, а сегодня просто предлагаем поговорить о десяти наиболее высокооплачиваемых футболистах этого чемпионата. В основе представленного нами ниже рейтинга лежат данные портала Capology, специализирующегося на подобного рода финансовой информации в футбольном мире.

8-10. Н’Голо Канте – 25 млн евро в год

Возраст: 33 года
Гражданство: Франция / Мали
Клуб: Аль-Иттихад

Getty Images. Н’Голо Канте

Чемпион мира-2018 в составе сборной Франции Н’Голо Канте перебрался в Саудовскую Аравию летом 2023 года. К тому моменту у него как раз завершился контракт с Челси, где опорный полузащитник в течение сезона-2022/23 играл крайне мало из-за тяжелого повреждения подколенного сухожилия. Возможно, именно последнее обстоятельство подтолкнуло Н’Голо к тому, чтобы сменить клуб. Впрочем, критики такого решения француза все равно будут твердо стоять на своем – в Саудовской Аравии Канте привлекла сугубо возможность получать много-много денег.

Оклад Канте в Аль-Иттихаде составляет 25 миллионов евро. Это позволяет хавбеку входить в десятку наиболее высокооплачиваемых игроков дивизиона, но в целом Н’Голо, в отличие от некоторых других игроков, представленных в этом рейтинге, получает свои деньги не просто так. В минувшем сезоне, в частности, опорник сыграл в 30 поединках за Аль-Иттихад, отличившись 2 забитыми мячами и 5 результативными передачами. Что правда, в целом тот розыгрыш чемпионата не выдался успешным для «тигров», которые финишировали лишь на пятой позиции…

8-10. Александар Митрович – 25 млн евро в год

Возраст: 30 лет
Гражданство: Сербия
Клуб: Аль-Хиляль

Getty Images. Александар Митрович

Сербский центрфорвард Александар Митрович демонстрировал просто невероятную результативность в Англии на уровне Чемпионшипа. В сезоне-2019/20 он отличился 26 голами в 40 поединках за Фулхэм, а в сезоне-2021/22 наколотил и вовсе невероятные 43 мяча в 44 играх за «дачников» в этом дивизионе. И пускай на уровне АПЛ Митрович забивал все-таки значительно меньше, он все равно считался очень и очень качественным нападающим на Туманном Альбионе.

Поэтому в августе 2023 года Аль-Хилялю пришлось раскошелиться почти на 53 миллиона евро, чтобы выкупить Митровича из Фулхэма. Что правда, переезд серба в Саудовскую Аравию все равно не произвел эффекта разорвавшейся информационной бомбы, как было в случае с Криштиану Роналду или Неймаром. Сам Митрович получил трехлетний контракт с окладом в 25 миллионов евро в год, и в минувшем сезоне помог «лидерам» в рекордный, девятнадцатый, раз стать чемпионами Саудовской Аравии. Кроме того, сербский форвард до последнего боролся за лавры лучшего бомбардира Про-лиги-2023/24, однако 28 забитых мячей в 28 матчах для этого оказалось недостаточно…

8-10. Сергей Милинкович-Савич – 25 млн евро в год

Возраст: 29 лет
Гражданство: Сербия / Испания
Клуб: Аль-Иттихад

Getty Images. Сергей Милинкович-Савич

Центральный полузащитник и один из лидеров сборной Сербии Сергей Милинкович-Савич с 2015 года играл в итальянской Серии А за Лацио, где был одним из лучших исполнителей римской команды и, пожалуй, ключевым ее кадровым активом. В разные годы к Милинковичу-Савичу приценивались европейские толстосумы вроде Манчестер Юнайтед или Барселоны, однако договориться о трансфере хавбека с Лацио летом 2023-го удалось лишь саудитам…

Аль-Хиляль заплатил за Милинковича-Савича 40 миллионов евро – не так и много, учитывая качество игры этого хавбека, однако при этом самому футболисту был предложен очень хороший личный контракт: по 25 миллионов евро в течение трех сезонов. В целом Сергей в своем первом полноценном сезоне в Саудовской Аравии доказал, что стоит своих денег. Он провел 30 матчей, в которых отметился 11 забитыми мячами и 12 результативными передачами, чем существенно помог Аль-Хилялю отпраздновать уверенное чемпионство.

7. Айван Тоуни – 25,51 млн евро в год

Возраст: 28 лет
Гражданство: Англия / Ямайка
Клуб: Аль-Ахли

Getty Images. Айван Тоуни

Летом нынешнего года мировые СМИ активно информировали своих читателей о предметном интересе саудовского Аль-Ахли к топ-форварду Наполи Виктору Осимхену. В какой-то момент трансфер нигерийца на аравийский полуостров и вовсе начали считать решенным вопросом, лишь ожидая формализации всех необходимых процедур. Но договориться по Осимхену клубу из Джидды все-таки не удалось, и в конечном итоге он прибег к реализации плана Б, чем немало удивил – приобрел у Брентфорда за 42 миллиона евро форварда сборной Англии Айвана Тоуни.

Тоуни, как и Митрович, ярко проявил свой бомбардирский талант на уровне Чемпионшипа (забил 31 мяч в 45 поединках в сезоне-2020/21), а также удивил многих количеством забитых мячей в Премьер-лиге (20 голов в 33 играх сезона-2022/23). Однако затем Тоуни отстранили на восемь месяцев от игр за ставки на спорт, а когда форвард вернулся, то былой уверенности в завершающей фазе атак он уже не демонстрировал. Поэтому логично, что Брентфорд и сам футболист решились на сделку с саудитами. Айван выторговал четырехлетний контракт с окладом в 25,51 миллионов евро ежегодно, и теперь может по праву наслаждаться жизнью, ведь в Саудовской Аравии с его качеством игры и бомбардирским потенциалом можно с легкостью быть если уж и не звездой № 1, так как этот статус принадлежит Роналду, то как минимум где-то очень близко к этому…

6. Калиду Кулибали – 34,7 млн евро в год

Возраст: 33 года
Гражданство: Сенегал / Франция
Клуб: Аль-Хиляль

Getty Images. Калиду Кулибали

Калиду Кулибали долгие годы был лидером и безусловно ключевым игроком Наполи, а летом 2022 года перебрался в Челси, где так и не сумел разжиться подобным статусом в команде. Этот фактор побудил африканца уже летом 2023-го задуматься о целесообразности смены обстановки, и на горизонте возник вариант с Аль-Ахли.

Саудиты предложили Кулибали очень внушительный оклад – 34,7 миллионов евро в год на три сезона с опцией пролонгации трудового соглашение еще на 12 месяцев. Этого оказалось более чем достаточно, чтобы убедить Калиду в переезде в Саудовскую Аравию. Впоследствии центрбек прямо признал, что деньги стали ключевым фактором в его решении. В минувшем сезоне Про-лиги Кулибали провел 30 матчей, отличившись 2 голами и 1 ассистом. Сенегалец был одним из краеугольных камней чемпионского Аль-Хиляля и сохраняет за собой этот статус прямо сейчас, на старте очередного розыгрыша саудовского чемпионата.

5. Садио Мане – 40 млн евро в год

Возраст: 32 года
Гражданство: Сенегал
Клуб: Аль-Наср

Getty Images. Cадио МАне

Летом 2022-го многолетний лидер атаки Ливерпуля Садио Мане перебрался в Баварию, где, впрочем, не сумел подтвердить свой статус мировой звезды и оказался на грани судьбоносного решения – ухода в менее статусный и интенсивный чемпионат. Благо, на горизонте как раз объявились богатые и щедрые саудиты, которые легко нашли общий язык с Баварией, заплатив ей компенсацию за вингера в размере 30 миллионов евро.

Сам Мане выторговал себе в Аль-Насре трехлетнее трудовое соглашение с базовым окладом в 40 миллионов евро за сезон. Переезд в Саудовскую Аравию позволил африканцу вновь получать большое количество игровой практики (в сезоне-2023/24 в рамках Про-лиги Садио сыграл 32 матча, в которых отличился 13 забитыми мячами и 8 ассистами), а также поиграть плечом к плечу с Криштиану Роналду, однако… Никакими трофеями с «всемирным клубом» Мане пока так и не разжился. Хотя с таким окладом, может быть, это уже и не столь важно для человека, выигравшего ранее кучу трофеев в составе Ливерпуля?

4. Рияд Марез – 52,2 млн евро в год

Возраст: 33 года
Гражданство: Алжир / Франция
Клуб: Аль-Ахли

Getty Images. Рияд Марез

До переезда в Саудовскую Аравию алжирский вингер Рияд Марез пять сезонов провел в лучшей английской команде современности – Манчестер Сити. Под руководством Пепа Гвардиолы африканец четырежды становился чемпионом АПЛ, а в сезоне-2022/23 наконец-то выиграл с «горожанами» первый для этого клуба трофей Лиги чемпионов. Собственно, сразу после этого Марез и Манчестер Сити приняли совместное решение о том, что далее им стоит расстаться…

Подтолкнуть игрока и английский клуб именно к такому решению помогло предложение от Аль-Ахли на 35 миллионов евро. Алжирский ветеран получил четырехлетний контракт с феноменальным окладом в 52,2 миллиона евро за сезон. Подобные деньги ранее Марез мог себе только представлять в самых смелых фантазиях, так как за пять лет по контракту с Манчестер Сити он суммарно заработал всего около 40 миллионов евро, а тут сразу столько и за один год… В саудовской Про-лиге-2023/24 Марез отыграл 32 поединка, в которых отличился 11 голами и 14 ассистами. Именно Рияд стал лучшим ассистентом первенства в минувшем сезоне, но вот остальные члены его команды не порадовали, по причине чего «крепость трофеев» финишировала лишь на третьей строчке, пропустив вперед и Аль-Хиляль, и Аль-Наср…

2-3. Неймар – 100 млн евро в год

Возраст: 32 года
Гражданство: Бразилия
Клуб: Аль-Хиляль

Getty Images. Неймар

Летом 2023 года руководители Аль-Хиляля, очевидно, решили, что их клубу пора обзавестись действительно звездой мирового уровня. В Аль-Насре уже был на контракте Криштиану Роналду, потому «лидеры» и расщедрились аж на 90 миллионов евро трансферной компенсации Пари Сен-Жермен за бразильца Неймара. Тот отбыл в Саудовскую Аравию без каких-то серьезных сомнений, так как получил феноменальный контракт на два сезона с опцией пролонгации с окладом в 100 миллионов евро в год.

Даже в ПСЖ, где Неймар получал фактически вдвое больше, чем ранее в Барселоне (56,36 млн евро против 28,62 млн евро), уровень его зарплаты существенно недотягивал до того, что предложили саудиты. Стоит ли удивляться, почему бразилец подался на Ближний Восток, еще и не забывая, что стать звездой первой величины для мирового футбола в Париже Неймару так и не посчастливилось. Но карьера в Аль-Хиляле пока складывается для Неймара крайне неудачно. Он сыграл всего 5 официальных матчей за «лидеров», в которых отличился 4 результативными действиями, а затем отбыл в расположение сборной Бразилии, где в октябре минувшего года и получил тяжелейшую травму колена. Восстановление Неймара от того повреждения продолжается и по сей день. А в СМИ уже вовсю поговаривают, что бразилец не пожелает продлевать контракт с Аль-Хилялем и летом 2025-го вернется доигрывать в родную Бразилию, где уже вовсю контактирует с Сантосом.

2-3. Карим Бензема – 100 млн евро в год

Возраст: 36 лет
Гражданство: Франция / Алжир
Клуб: Аль-Иттихад

Getty Images. Карим Бензема

Трансфер обладателя Золотого мяча-2022 Карима Бензема из Реала в Аль-Иттихад летом 2023 года в целом не выглядел уж слишком большой сенсацией. У французского бомбардира истекал контракт с «бланкос», когда объявились саудиты с космическим предложением на 100 миллионов евро в год по зарплате и контрактом аж на три сезона. Подобных условий Карим не мог бы получить нигде в современном футбольном мире, а потому отказываться от такой возможности француз не пожелал. Да и Реалу уход Бензема все-таки пошел на пользу, ведь перестраивать атаку команды уже давно было пора.

Для Аль-Иттихада и саудовской Про-лиги в целом трансфер Бензема стал еще и важной маркетингово-имиджевой историей. После Криштиану Роналду клубу из этого чемпионата снова удалось зазвать к себе обладателя Золотого мяча, так как переговоры ряда клубов с Лукой Модричем ранее провалились. Впрочем, Карим не отрабатывает инвестированных в него средств. В минувшем сезоне француз с алжирскими корнями отличился лишь 9 голами и 7 ассистами в 21 матче. Известно, что у Бензема был конфликт с главным тренером Марсело Гальярдо, который напрямую сказался на результатах команды, и привел к увольнению аргентинского специалиста летом этого года. Сейчас тренером Аль-Иттихада является француз Лоран Блан, и под руководством соотечественника Карим пока что очень и очень хорош, как и сами «тигры» на старте сезона, хотя свой лобовой матч против Аль-Хиляля эта команда уже проиграла (1:3).

1. Криштиану Роналду – 200 млн евро в год

Возраст: 39 лет
Гражданство: Португалия
Клуб: Аль-Наср

Getty Images. Криштиану Роналду

Самым высокооплачиваемым футболистом современной саудовской Про-лиги является Криштиану Роналду. 39-летний португалец все еще поддерживает фантастическую спортивную форму, которая позволяет ему выступать не только за Аль-Наср, но и продолжать карьеру в сборной Португалии, с которой Криштиану, похоже, всерьез надеется сыграть на ЧМ-2026 на полях США, Мексики и Канады.

В Саудовской Аравии Роналду получает 200 миллионов евро в год, а его контракт с Аль-Насром рассчитан до 30 июня 2025-го. Впрочем, уже сейчас в прессе есть множество подтверждений о ведущихся переговорах между португальцем и Аль-Насром по поводу пролонгации сотрудничества. Обе стороны полностью довольны друг другом, даже несмотря на то, что в сезоне-2023/24 «всемирному клубу» не удалось опередить Аль-Хиляль и стать чемпионами Саудовской Аравии. Впрочем, сам Роналду выложился тогда на максимум: забил 35 мячей и отдал 11 ассистов в 31 поединке. Именно португалец опередил Митровича в гонке голеадоров, став лучшим бомбардиром Про-лиги-2023/24. И в нынешней кампании, похоже, Аль-Наср будет продолжать бороться до последнего, хотя слишком многое команда потеряла на старте, предоставив ключевому сопернику уже 4 очка форы в турнирной таблице…

Текст: meta.ua/sport

По теме:
Озил удивил ответом на вопрос: «Месси или Роналду». Выбрал турка
Камеры зафиксировали ярость Криштиану Роналду. Что его разозлило?
Роналду покорилось новое достижение в сборной Португалии
статьи Александар Митрович Сергей Милинкович-Савич Айван Тоуни Калиду Кулибали Садио Мане Рияд Марез Неймар Карим Бензема Криштиану Роналду Н'Голо Канте
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лига наций идет на паузу. Кто уже вышел из группы? Таблицы после 4 туров
Футбол | 16 октября 2024, 06:23 6
Лига наций идет на паузу. Кто уже вышел из группы? Таблицы после 4 туров
Лига наций идет на паузу. Кто уже вышел из группы? Таблицы после 4 туров

Сборные Германии и Испании досрочно вышли в четвертьфинал

Топ-клубы АПЛ включились в борьбу за лидера Шахтера
Футбол | 16 октября 2024, 10:28 6
Топ-клубы АПЛ включились в борьбу за лидера Шахтера
Топ-клубы АПЛ включились в борьбу за лидера Шахтера

Георгий Судаков может перебраться в Англию

Финиш на втором месте и выход на ЧЕ. Сборная Украины U-21 проиграла Сербии
Футбол | 15.10.2024, 23:28
Финиш на втором месте и выход на ЧЕ. Сборная Украины U-21 проиграла Сербии
Финиш на втором месте и выход на ЧЕ. Сборная Украины U-21 проиграла Сербии
ИВАЩЕНКО: «Металлист перестроился, а молодежь Александрии прогрессирует»
Футбол | 16.10.2024, 12:50
ИВАЩЕНКО: «Металлист перестроился, а молодежь Александрии прогрессирует»
ИВАЩЕНКО: «Металлист перестроился, а молодежь Александрии прогрессирует»
Олег ФЕДОРЧУК: «Калюжный – это «Жигули», а Бражко – Mercedes»
Футбол | 15.10.2024, 14:17
Олег ФЕДОРЧУК: «Калюжный – это «Жигули», а Бражко – Mercedes»
Олег ФЕДОРЧУК: «Калюжный – это «Жигули», а Бражко – Mercedes»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Таблицы Лиги наций. Украина занимает последнее место в группе после тура 4
Таблицы Лиги наций. Украина занимает последнее место в группе после тура 4
15.10.2024, 06:23 3
Футбол
Ничья в пользу конкурентов. Сборная Украины не смогла обыграть Чехию
Ничья в пользу конкурентов. Сборная Украины не смогла обыграть Чехию
14.10.2024, 23:41 189
Футбол
Кто вышел на Евро-2025 U-21? Второе место для Украины, Англия выиграла 7:0
Кто вышел на Евро-2025 U-21? Второе место для Украины, Англия выиграла 7:0
15.10.2024, 23:40
Футбол
Капитан Natus Vincere потерял близкого человека во время победы на IEM Rio
Капитан Natus Vincere потерял близкого человека во время победы на IEM Rio
14.10.2024, 10:09
Киберспорт
«Пик прошел, нокаут». Экс-чемпион назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
«Пик прошел, нокаут». Экс-чемпион назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
15.10.2024, 08:42
Бокс
Назван лучший коуч в истории Лиги чемпионов. Не Гвардиола, не Зидан
Назван лучший коуч в истории Лиги чемпионов. Не Гвардиола, не Зидан
15.10.2024, 01:16
Футбол
Мощная Румыния с Луческу снова выиграла в ЛН. 12 очков и первое место
Мощная Румыния с Луческу снова выиграла в ЛН. 12 очков и первое место
15.10.2024, 23:47 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем