10 самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата Саудовской Аравии

Еще каких-то два года назад саудовская Про-лига была интересна сугубо для футбольных болельщиков конкретного региона, а во всем мире за ней следили и к ней присматривались, пожалуй, лишь наиболее отчаянные фанаты, стремящиеся знать об игре № 1 практически все, или хотя бы тот максимум, который физически может объять человек.

Все изменилось после переезда в Саудовскую Аравию португальской звезды Криштиану Роналду. Вскоре в чемпионат начали вливаться колоссальные средства, и сейчас в тамошней Про-лиге собралось немало звезд. Кто-то называет эту лигу очередным «мыльным пузырем», кто-то прочит саудитам путь, по которому прошла китайская Суперлига, но есть и оптимисты, считающие, что через несколько лет чемпионат Саудовской Аравии сможет тягаться по уровню и конкуренции представленных в нем команд как минимум с французской Лигой 1.

Мы не будем браться предугадывать, какая судьба ожидает Про-лигу, а сегодня просто предлагаем поговорить о десяти наиболее высокооплачиваемых футболистах этого чемпионата. В основе представленного нами ниже рейтинга лежат данные портала Capology, специализирующегося на подобного рода финансовой информации в футбольном мире.

8-10. Н’Голо Канте – 25 млн евро в год

Возраст: 33 года

Гражданство: Франция / Мали

Клуб: Аль-Иттихад

Getty Images. Н’Голо Канте

Чемпион мира-2018 в составе сборной Франции Н’Голо Канте перебрался в Саудовскую Аравию летом 2023 года. К тому моменту у него как раз завершился контракт с Челси, где опорный полузащитник в течение сезона-2022/23 играл крайне мало из-за тяжелого повреждения подколенного сухожилия. Возможно, именно последнее обстоятельство подтолкнуло Н’Голо к тому, чтобы сменить клуб. Впрочем, критики такого решения француза все равно будут твердо стоять на своем – в Саудовской Аравии Канте привлекла сугубо возможность получать много-много денег.

Оклад Канте в Аль-Иттихаде составляет 25 миллионов евро. Это позволяет хавбеку входить в десятку наиболее высокооплачиваемых игроков дивизиона, но в целом Н’Голо, в отличие от некоторых других игроков, представленных в этом рейтинге, получает свои деньги не просто так. В минувшем сезоне, в частности, опорник сыграл в 30 поединках за Аль-Иттихад, отличившись 2 забитыми мячами и 5 результативными передачами. Что правда, в целом тот розыгрыш чемпионата не выдался успешным для «тигров», которые финишировали лишь на пятой позиции…

8-10. Александар Митрович – 25 млн евро в год

Возраст: 30 лет

Гражданство: Сербия

Клуб: Аль-Хиляль

Getty Images. Александар Митрович

Сербский центрфорвард Александар Митрович демонстрировал просто невероятную результативность в Англии на уровне Чемпионшипа. В сезоне-2019/20 он отличился 26 голами в 40 поединках за Фулхэм, а в сезоне-2021/22 наколотил и вовсе невероятные 43 мяча в 44 играх за «дачников» в этом дивизионе. И пускай на уровне АПЛ Митрович забивал все-таки значительно меньше, он все равно считался очень и очень качественным нападающим на Туманном Альбионе.

Поэтому в августе 2023 года Аль-Хилялю пришлось раскошелиться почти на 53 миллиона евро, чтобы выкупить Митровича из Фулхэма. Что правда, переезд серба в Саудовскую Аравию все равно не произвел эффекта разорвавшейся информационной бомбы, как было в случае с Криштиану Роналду или Неймаром. Сам Митрович получил трехлетний контракт с окладом в 25 миллионов евро в год, и в минувшем сезоне помог «лидерам» в рекордный, девятнадцатый, раз стать чемпионами Саудовской Аравии. Кроме того, сербский форвард до последнего боролся за лавры лучшего бомбардира Про-лиги-2023/24, однако 28 забитых мячей в 28 матчах для этого оказалось недостаточно…

8-10. Сергей Милинкович-Савич – 25 млн евро в год

Возраст: 29 лет

Гражданство: Сербия / Испания

Клуб: Аль-Иттихад

Getty Images. Сергей Милинкович-Савич

Центральный полузащитник и один из лидеров сборной Сербии Сергей Милинкович-Савич с 2015 года играл в итальянской Серии А за Лацио, где был одним из лучших исполнителей римской команды и, пожалуй, ключевым ее кадровым активом. В разные годы к Милинковичу-Савичу приценивались европейские толстосумы вроде Манчестер Юнайтед или Барселоны, однако договориться о трансфере хавбека с Лацио летом 2023-го удалось лишь саудитам…

Аль-Хиляль заплатил за Милинковича-Савича 40 миллионов евро – не так и много, учитывая качество игры этого хавбека, однако при этом самому футболисту был предложен очень хороший личный контракт: по 25 миллионов евро в течение трех сезонов. В целом Сергей в своем первом полноценном сезоне в Саудовской Аравии доказал, что стоит своих денег. Он провел 30 матчей, в которых отметился 11 забитыми мячами и 12 результативными передачами, чем существенно помог Аль-Хилялю отпраздновать уверенное чемпионство.

7. Айван Тоуни – 25,51 млн евро в год

Возраст: 28 лет

Гражданство: Англия / Ямайка

Клуб: Аль-Ахли

Getty Images. Айван Тоуни

Летом нынешнего года мировые СМИ активно информировали своих читателей о предметном интересе саудовского Аль-Ахли к топ-форварду Наполи Виктору Осимхену. В какой-то момент трансфер нигерийца на аравийский полуостров и вовсе начали считать решенным вопросом, лишь ожидая формализации всех необходимых процедур. Но договориться по Осимхену клубу из Джидды все-таки не удалось, и в конечном итоге он прибег к реализации плана Б, чем немало удивил – приобрел у Брентфорда за 42 миллиона евро форварда сборной Англии Айвана Тоуни.

Тоуни, как и Митрович, ярко проявил свой бомбардирский талант на уровне Чемпионшипа (забил 31 мяч в 45 поединках в сезоне-2020/21), а также удивил многих количеством забитых мячей в Премьер-лиге (20 голов в 33 играх сезона-2022/23). Однако затем Тоуни отстранили на восемь месяцев от игр за ставки на спорт, а когда форвард вернулся, то былой уверенности в завершающей фазе атак он уже не демонстрировал. Поэтому логично, что Брентфорд и сам футболист решились на сделку с саудитами. Айван выторговал четырехлетний контракт с окладом в 25,51 миллионов евро ежегодно, и теперь может по праву наслаждаться жизнью, ведь в Саудовской Аравии с его качеством игры и бомбардирским потенциалом можно с легкостью быть если уж и не звездой № 1, так как этот статус принадлежит Роналду, то как минимум где-то очень близко к этому…

6. Калиду Кулибали – 34,7 млн евро в год

Возраст: 33 года

Гражданство: Сенегал / Франция

Клуб: Аль-Хиляль

Getty Images. Калиду Кулибали

Калиду Кулибали долгие годы был лидером и безусловно ключевым игроком Наполи, а летом 2022 года перебрался в Челси, где так и не сумел разжиться подобным статусом в команде. Этот фактор побудил африканца уже летом 2023-го задуматься о целесообразности смены обстановки, и на горизонте возник вариант с Аль-Ахли.

Саудиты предложили Кулибали очень внушительный оклад – 34,7 миллионов евро в год на три сезона с опцией пролонгации трудового соглашение еще на 12 месяцев. Этого оказалось более чем достаточно, чтобы убедить Калиду в переезде в Саудовскую Аравию. Впоследствии центрбек прямо признал, что деньги стали ключевым фактором в его решении. В минувшем сезоне Про-лиги Кулибали провел 30 матчей, отличившись 2 голами и 1 ассистом. Сенегалец был одним из краеугольных камней чемпионского Аль-Хиляля и сохраняет за собой этот статус прямо сейчас, на старте очередного розыгрыша саудовского чемпионата.

5. Садио Мане – 40 млн евро в год

Возраст: 32 года

Гражданство: Сенегал

Клуб: Аль-Наср

Getty Images. Cадио МАне

Летом 2022-го многолетний лидер атаки Ливерпуля Садио Мане перебрался в Баварию, где, впрочем, не сумел подтвердить свой статус мировой звезды и оказался на грани судьбоносного решения – ухода в менее статусный и интенсивный чемпионат. Благо, на горизонте как раз объявились богатые и щедрые саудиты, которые легко нашли общий язык с Баварией, заплатив ей компенсацию за вингера в размере 30 миллионов евро.

Сам Мане выторговал себе в Аль-Насре трехлетнее трудовое соглашение с базовым окладом в 40 миллионов евро за сезон. Переезд в Саудовскую Аравию позволил африканцу вновь получать большое количество игровой практики (в сезоне-2023/24 в рамках Про-лиги Садио сыграл 32 матча, в которых отличился 13 забитыми мячами и 8 ассистами), а также поиграть плечом к плечу с Криштиану Роналду, однако… Никакими трофеями с «всемирным клубом» Мане пока так и не разжился. Хотя с таким окладом, может быть, это уже и не столь важно для человека, выигравшего ранее кучу трофеев в составе Ливерпуля?

4. Рияд Марез – 52,2 млн евро в год

Возраст: 33 года

Гражданство: Алжир / Франция

Клуб: Аль-Ахли

Getty Images. Рияд Марез

До переезда в Саудовскую Аравию алжирский вингер Рияд Марез пять сезонов провел в лучшей английской команде современности – Манчестер Сити. Под руководством Пепа Гвардиолы африканец четырежды становился чемпионом АПЛ, а в сезоне-2022/23 наконец-то выиграл с «горожанами» первый для этого клуба трофей Лиги чемпионов. Собственно, сразу после этого Марез и Манчестер Сити приняли совместное решение о том, что далее им стоит расстаться…

Подтолкнуть игрока и английский клуб именно к такому решению помогло предложение от Аль-Ахли на 35 миллионов евро. Алжирский ветеран получил четырехлетний контракт с феноменальным окладом в 52,2 миллиона евро за сезон. Подобные деньги ранее Марез мог себе только представлять в самых смелых фантазиях, так как за пять лет по контракту с Манчестер Сити он суммарно заработал всего около 40 миллионов евро, а тут сразу столько и за один год… В саудовской Про-лиге-2023/24 Марез отыграл 32 поединка, в которых отличился 11 голами и 14 ассистами. Именно Рияд стал лучшим ассистентом первенства в минувшем сезоне, но вот остальные члены его команды не порадовали, по причине чего «крепость трофеев» финишировала лишь на третьей строчке, пропустив вперед и Аль-Хиляль, и Аль-Наср…

2-3. Неймар – 100 млн евро в год

Возраст: 32 года

Гражданство: Бразилия

Клуб: Аль-Хиляль

Getty Images. Неймар

Летом 2023 года руководители Аль-Хиляля, очевидно, решили, что их клубу пора обзавестись действительно звездой мирового уровня. В Аль-Насре уже был на контракте Криштиану Роналду, потому «лидеры» и расщедрились аж на 90 миллионов евро трансферной компенсации Пари Сен-Жермен за бразильца Неймара. Тот отбыл в Саудовскую Аравию без каких-то серьезных сомнений, так как получил феноменальный контракт на два сезона с опцией пролонгации с окладом в 100 миллионов евро в год.

Даже в ПСЖ, где Неймар получал фактически вдвое больше, чем ранее в Барселоне (56,36 млн евро против 28,62 млн евро), уровень его зарплаты существенно недотягивал до того, что предложили саудиты. Стоит ли удивляться, почему бразилец подался на Ближний Восток, еще и не забывая, что стать звездой первой величины для мирового футбола в Париже Неймару так и не посчастливилось. Но карьера в Аль-Хиляле пока складывается для Неймара крайне неудачно. Он сыграл всего 5 официальных матчей за «лидеров», в которых отличился 4 результативными действиями, а затем отбыл в расположение сборной Бразилии, где в октябре минувшего года и получил тяжелейшую травму колена. Восстановление Неймара от того повреждения продолжается и по сей день. А в СМИ уже вовсю поговаривают, что бразилец не пожелает продлевать контракт с Аль-Хилялем и летом 2025-го вернется доигрывать в родную Бразилию, где уже вовсю контактирует с Сантосом.

2-3. Карим Бензема – 100 млн евро в год

Возраст: 36 лет

Гражданство: Франция / Алжир

Клуб: Аль-Иттихад

Getty Images. Карим Бензема

Трансфер обладателя Золотого мяча-2022 Карима Бензема из Реала в Аль-Иттихад летом 2023 года в целом не выглядел уж слишком большой сенсацией. У французского бомбардира истекал контракт с «бланкос», когда объявились саудиты с космическим предложением на 100 миллионов евро в год по зарплате и контрактом аж на три сезона. Подобных условий Карим не мог бы получить нигде в современном футбольном мире, а потому отказываться от такой возможности француз не пожелал. Да и Реалу уход Бензема все-таки пошел на пользу, ведь перестраивать атаку команды уже давно было пора.

Для Аль-Иттихада и саудовской Про-лиги в целом трансфер Бензема стал еще и важной маркетингово-имиджевой историей. После Криштиану Роналду клубу из этого чемпионата снова удалось зазвать к себе обладателя Золотого мяча, так как переговоры ряда клубов с Лукой Модричем ранее провалились. Впрочем, Карим не отрабатывает инвестированных в него средств. В минувшем сезоне француз с алжирскими корнями отличился лишь 9 голами и 7 ассистами в 21 матче. Известно, что у Бензема был конфликт с главным тренером Марсело Гальярдо, который напрямую сказался на результатах команды, и привел к увольнению аргентинского специалиста летом этого года. Сейчас тренером Аль-Иттихада является француз Лоран Блан, и под руководством соотечественника Карим пока что очень и очень хорош, как и сами «тигры» на старте сезона, хотя свой лобовой матч против Аль-Хиляля эта команда уже проиграла (1:3).

1. Криштиану Роналду – 200 млн евро в год

Возраст: 39 лет

Гражданство: Португалия

Клуб: Аль-Наср

Getty Images. Криштиану Роналду

Самым высокооплачиваемым футболистом современной саудовской Про-лиги является Криштиану Роналду. 39-летний португалец все еще поддерживает фантастическую спортивную форму, которая позволяет ему выступать не только за Аль-Наср, но и продолжать карьеру в сборной Португалии, с которой Криштиану, похоже, всерьез надеется сыграть на ЧМ-2026 на полях США, Мексики и Канады.

В Саудовской Аравии Роналду получает 200 миллионов евро в год, а его контракт с Аль-Насром рассчитан до 30 июня 2025-го. Впрочем, уже сейчас в прессе есть множество подтверждений о ведущихся переговорах между португальцем и Аль-Насром по поводу пролонгации сотрудничества. Обе стороны полностью довольны друг другом, даже несмотря на то, что в сезоне-2023/24 «всемирному клубу» не удалось опередить Аль-Хиляль и стать чемпионами Саудовской Аравии. Впрочем, сам Роналду выложился тогда на максимум: забил 35 мячей и отдал 11 ассистов в 31 поединке. Именно португалец опередил Митровича в гонке голеадоров, став лучшим бомбардиром Про-лиги-2023/24. И в нынешней кампании, похоже, Аль-Наср будет продолжать бороться до последнего, хотя слишком многое команда потеряла на старте, предоставив ключевому сопернику уже 4 очка форы в турнирной таблице…

Текст: meta.ua/sport