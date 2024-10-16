Озил удивил ответом на вопрос: «Месси или Роналду». Выбрал турка

Бывший футболист национальной сборной Германии и ряда европейских топ-клубов Месут Озил удивил журналистов ответом на извечный вопрос о лучшем игроке в истории футбола.

– Месси или Роналду?

– Арда Гюлер!

Арда Гюлер – 19-летний турецкий футболист, выступающий за мадридский «Реал». На взрослом уровне в активе вингера 15 забитых мячей и 12 голевых передач в 73 матчах за «сливочных» и «Фенербахче», в котором он и пересекался с Месутом Озилом.

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» хочет вернуть Арду Гюлера.