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  4. Озил удивил ответом на вопрос: «Месси или Роналду». Выбрал турка
Испания
16 октября 2024, 14:17 |
268
0

Озил удивил ответом на вопрос: «Месси или Роналду». Выбрал турка

Бывший игрок «Реала» восхищается Ардой Гюлером

16 октября 2024, 14:17 |
268
0
Озил удивил ответом на вопрос: «Месси или Роналду». Выбрал турка
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Гюлер

Бывший футболист национальной сборной Германии и ряда европейских топ-клубов Месут Озил удивил журналистов ответом на извечный вопрос о лучшем игроке в истории футбола.

– Месси или Роналду?
– Арда Гюлер!

Арда Гюлер – 19-летний турецкий футболист, выступающий за мадридский «Реал». На взрослом уровне в активе вингера 15 забитых мячей и 12 голевых передач в 73 матчах за «сливочных» и «Фенербахче», в котором он и пересекался с Месутом Озилом.

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» хочет вернуть Арду Гюлера.

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Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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