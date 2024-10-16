Озил удивил ответом на вопрос: «Месси или Роналду». Выбрал турка
Бывший игрок «Реала» восхищается Ардой Гюлером
Бывший футболист национальной сборной Германии и ряда европейских топ-клубов Месут Озил удивил журналистов ответом на извечный вопрос о лучшем игроке в истории футбола.
– Месси или Роналду?
– Арда Гюлер!
Арда Гюлер – 19-летний турецкий футболист, выступающий за мадридский «Реал». На взрослом уровне в активе вингера 15 забитых мячей и 12 голевых передач в 73 матчах за «сливочных» и «Фенербахче», в котором он и пересекался с Месутом Озилом.
Ранее сообщалось, что «Фенербахче» хочет вернуть Арду Гюлера.
“Messi or Ronaldo? Arda Güler!”, says Mesut Özil 😄🇹🇷pic.twitter.com/olvmR1AKrc— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 16, 2024
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