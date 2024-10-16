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  4. А как же Судаков? Ман Сити нашел замену для де Брюйне
Англия
16 октября 2024, 13:21 |
898
3

А как же Судаков? Ман Сити нашел замену для де Брюйне

Жузепа Гвардиолу заинтересовал Алекс Баэна из «Вильярреала»

16 октября 2024, 13:21 |
898
3
А как же Судаков? Ман Сити нашел замену для де Брюйне
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Баэна

Английский «Манчестер Сити» интересуется испанским полузащитником «Вильярреала» Алексом Баэной, сообщает Fichajes.net.

По информации источника, «горожане» видят в 23-летнем футболисте замену для бельгийского хавбека Кевина де Брюйне.

В сезоне 2024/25 Алекс Баэна провел 8 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в подписании Георгия Судакова после ухода Кевина де Брюйне заинтересован «Манчестер Сити».

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Кевин де Брюйне Алехандро Баэна Вильярреал Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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Комментарии 3
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Saar
"А як же Судаков"???🤣🤣🤣🤣 Ви ж дорослий спортивний сайт, а не дитячий сайт гумору!🤣🤣🤣
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+7
Footbulka
Судаков куре в сторонці.
Кому потрібен ще один Ху юндрик
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+5
Fitness.sports
А был ли Судаков....
Ответить
+3
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