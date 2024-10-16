А как же Судаков? Ман Сити нашел замену для де Брюйне
Жузепа Гвардиолу заинтересовал Алекс Баэна из «Вильярреала»
Английский «Манчестер Сити» интересуется испанским полузащитником «Вильярреала» Алексом Баэной, сообщает Fichajes.net.
По информации источника, «горожане» видят в 23-летнем футболисте замену для бельгийского хавбека Кевина де Брюйне.
В сезоне 2024/25 Алекс Баэна провел 8 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что в подписании Георгия Судакова после ухода Кевина де Брюйне заинтересован «Манчестер Сити».
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