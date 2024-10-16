А как же Судаков? Ман Сити нашел замену для де Брюйне

Английский «Манчестер Сити» интересуется испанским полузащитником «Вильярреала» Алексом Баэной, сообщает Fichajes.net.

По информации источника, «горожане» видят в 23-летнем футболисте замену для бельгийского хавбека Кевина де Брюйне.

В сезоне 2024/25 Алекс Баэна провел 8 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в подписании Георгия Судакова после ухода Кевина де Брюйне заинтересован «Манчестер Сити».