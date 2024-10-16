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Испания
16 октября 2024, 12:27 | Обновлено 16 октября 2024, 12:30
322
0

Реал нашел неожиданное усиление центра защиты. Им интересуется Ювентус

Милан Шкриньяр может покинуть «ПСЖ»

16 октября 2024, 12:27 | Обновлено 16 октября 2024, 12:30
322
0
Реал нашел неожиданное усиление центра защиты. Им интересуется Ювентус
Getty Images/Global Images Ukraine. Милан Шкриньяр

Мадридский «Реал» интересуется словацким защитником французского «Пари Сен-Жермен» Миланом Шкриньяром, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, на 29-летнего футболиста также претендует туринский «Ювентус».

Отмечается, что оба клуба поборются за игрока уже в зимнее трансферное окно. Итальянцы пока могут предложить лишь полугодовую аренду.

В сезоне 2024/25 Милан Шкриньяр провел 2 матча на клубном уровне, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

Летом 2024 года Милан Шкриньяр был близок к переходу в саудовский «Аль-Наср».

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Дмитро Вербинський Источник: Todofichajes.com
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