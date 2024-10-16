«Если есть возможность...» Леоненко дал совет Довбику

Бывший нападающий национальной сборной Украины Виктор Леоненко дал совет нынешнему форварду «сине-желтых» и римской «Ромы» Артему Довбику:

«Советую ему, чтобы он был активным, агрессивным, брал игру на себя и много бил по воротам, если есть возможность. В игре против Чехии Довбик играл спиной к воротам и если получал мяч, то сразу отдавал».

Ранее Виктор Леоненко назвал 27-летнего Артема Довбика худшим игроком сборной Украины в матче 4-го тура группы 1 дивизиона В Лиги наций против Чехии (1:1).