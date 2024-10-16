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  4. «Если есть возможность...» Леоненко дал совет Довбику
Лига наций
16 октября 2024, 11:56 |
1487
3

«Если есть возможность...» Леоненко дал совет Довбику

Бывший нападающий сборной Украины хочет помочь нынешнему форварду сине-желтых

16 октября 2024, 11:56 |
1487
3
«Если есть возможность...» Леоненко дал совет Довбику
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик (справа)

Бывший нападающий национальной сборной Украины Виктор Леоненко дал совет нынешнему форварду «сине-желтых» и римской «Ромы» Артему Довбику:

«Советую ему, чтобы он был активным, агрессивным, брал игру на себя и много бил по воротам, если есть возможность. В игре против Чехии Довбик играл спиной к воротам и если получал мяч, то сразу отдавал».

Ранее Виктор Леоненко назвал 27-летнего Артема Довбика худшим игроком сборной Украины в матче 4-го тура группы 1 дивизиона В Лиги наций против Чехии (1:1).

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Виктор Леоненко Артем Довбик сборная Украины по футболу Лига наций
Дмитро Вербинський Источник: zbirna.com
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MIRRA
Легко сказати... якщо за гру отримує 2-3 паси спиною до воріт - то особливо не розженешся.
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+1
vbrjkf
А куди давати пас, якщо всі стоять спиною до воріт? Потрібно відкриватись, відриватись від захисників, а не стояти як стінка від якої м'яч відскакує. Можна і спиною до воріт, але в такому разі повинна бути взаємодія з партнерами, які повинні набігати на м'яч, а цей прийом, на жаль, не відпрацьований. Це вже недопрацювання тренерського штабу.  
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0
Footbulka
 Леоненко лох
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-1
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