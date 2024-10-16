Украина. Премьер лига16 октября 2024, 10:42 | Обновлено 16 октября 2024, 10:45
125
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Ворскла
19 октября в 13:00 состоится матч 10-го тура УПЛ
16 октября 2024, 10:42 | Обновлено 16 октября 2024, 10:45
125
0
В субботу, 19 октября, в 13:00 состоится матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Александрия» и «Ворскла».
Команды встретятся на стадионе «Ника» в Александрии.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В таблице УПЛ «Александрия» занимает 3-е место, имея 20 очков после 8 игр. У «Ворсклы» 9 пунктов полсе 9 встреч и 9-я позиция.
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 октября 2024, 05:19 1
В ночь на 16 октября проходят матчи квалификации ЧМ-2026
Футбол | 16 октября 2024, 06:23 2
Сборные Германии и Испании досрочно вышли в четвертьфинал
Футбол | 16.10.2024, 09:03
Футбол | 16.10.2024, 07:28
Футбол | 15.10.2024, 14:17
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
15.10.2024, 03:40
14.10.2024, 20:56 25
15.10.2024, 00:15 10
14.10.2024, 19:05 41
14.10.2024, 23:41 189
14.10.2024, 17:50 22