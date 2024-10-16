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20.10.2024 18:30 - : -
Челси
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Англия
16 октября 2024, 12:00 |
89
0

Ливерпуль – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 20 октября в 18:30 матч чемпионата Англии

16 октября 2024, 12:00 |
89
0
Ливерпуль – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В воскресенье, 20 октября, состоится матч 8-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Челси».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Ливерпуль – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ливерпуль – Челси
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Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси смотреть онлайн Ливерпуль - Челси
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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