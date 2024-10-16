Англия16 октября 2024, 12:00 |
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Ливерпуль – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 20 октября в 18:30 матч чемпионата Англии
16 октября 2024, 12:00 |
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В воскресенье, 20 октября, состоится матч 8-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Челси».
Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Ливерпуль – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ливерпуль – ЧелсиСмотреть трансляцию
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