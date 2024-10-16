Не 2 млн евро. Стало известно, сколько зарабатывал Петраков в Армении

Украинский футбольный специалист Александр Петраков недавно был уволен с должности главного тренера национальной сборной Армении.

Местный журналист Сурен Меликсетян в своем Telegram-канале раскрыл зарплату 67-летнего коуча. По информации источника, несмотря на слухи, она составляла не 600 тысяч и не 2 миллиона евро в год, а 20 тысяч евро в месяц.

Во главе национальной сборной Армении Александр Петраков провел 18 матчей за почти 2 года, одержав лишь 4 победы и 4 ничьи. Еще 10 встреч команда украинского тренера проиграла.