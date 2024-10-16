Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не 2 млн евро. Стало известно, сколько зарабатывал Петраков в Армении
Лига наций
16 октября 2024, 11:07 |
864
0

Не 2 млн евро. Стало известно, сколько зарабатывал Петраков в Армении

Украинский тренер получал примерно 20 тысяч евро в месяц

16 октября 2024, 11:07 |
864
0
Не 2 млн евро. Стало известно, сколько зарабатывал Петраков в Армении
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Петраков

Украинский футбольный специалист Александр Петраков недавно был уволен с должности главного тренера национальной сборной Армении.

Местный журналист Сурен Меликсетян в своем Telegram-канале раскрыл зарплату 67-летнего коуча. По информации источника, несмотря на слухи, она составляла не 600 тысяч и не 2 миллиона евро в год, а 20 тысяч евро в месяц.

Во главе национальной сборной Армении Александр Петраков провел 18 матчей за почти 2 года, одержав лишь 4 победы и 4 ничьи. Еще 10 встреч команда украинского тренера проиграла.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Англии нашла нового тренера, но есть нюанс
«Не привлекает». Милевский признался, чего ему не хватает в сборной
Экс-нападающий сборной рассказал, что надо команде для результата
Александр Петраков сборная Армении по футболу зарплаты финансы Лига наций
Дмитро Вербинський Источник: Telegram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Поле бы перепахали». Экс-игрок сборной – о полузащите в матче с Чехией
Футбол | 16 октября 2024, 07:28 1
«Поле бы перепахали». Экс-игрок сборной – о полузащите в матче с Чехией
«Поле бы перепахали». Экс-игрок сборной – о полузащите в матче с Чехией

Андрей Воробей оценил дебютанта команды Ивана Калюжного

Финиш на втором месте и выход на ЧЕ. Сборная Украины U-21 проиграла Сербии
Футбол | 15 октября 2024, 23:28 31
Финиш на втором месте и выход на ЧЕ. Сборная Украины U-21 проиграла Сербии
Финиш на втором месте и выход на ЧЕ. Сборная Украины U-21 проиграла Сербии

Подопечные Унаи Мельгосы не сумели выиграть группу, уступив в последних турах

Чешский эксперт: «У нас нет такого гениального игрока, как Мудрик»
Футбол | 16.10.2024, 08:01
Чешский эксперт: «У нас нет такого гениального игрока, как Мудрик»
Чешский эксперт: «У нас нет такого гениального игрока, как Мудрик»
Олег ФЕДОРЧУК: «Калюжный – это «Жигули», а Бражко – Mercedes»
Футбол | 15.10.2024, 14:17
Олег ФЕДОРЧУК: «Калюжный – это «Жигули», а Бражко – Mercedes»
Олег ФЕДОРЧУК: «Калюжный – это «Жигули», а Бражко – Mercedes»
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ уведомила о характере травмы у Гуцуляка
Футбол | 15.10.2024, 11:47
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ уведомила о характере травмы у Гуцуляка
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ уведомила о характере травмы у Гуцуляка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Скандал! Украинский клуб отказался играть матч чемпионата из-за долгов
Скандал! Украинский клуб отказался играть матч чемпионата из-за долгов
14.10.2024, 15:36 15
Футбол
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Чехии
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Чехии
14.10.2024, 20:30 109
Футбол
Экс-арбитр ФИФА оценил назначенный пенальти в матче Украина – Чехия
Экс-арбитр ФИФА оценил назначенный пенальти в матче Украина – Чехия
15.10.2024, 03:40
Футбол
Украина – Чехия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Украина – Чехия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
14.10.2024, 19:05 41
Футбол
Автор супернокаута на шоу в Эр-Рияде рассказал, кто лучше: Усик или Фьюри
Автор супернокаута на шоу в Эр-Рияде рассказал, кто лучше: Усик или Фьюри
15.10.2024, 00:59
Бокс
Рейтинг WTA. Безумный прогресс Лопаты, сохранила ли позицию Костюк?
Рейтинг WTA. Безумный прогресс Лопаты, сохранила ли позицию Костюк?
14.10.2024, 08:01 6
Теннис
Назван лучший коуч в истории Лиги чемпионов. Не Гвардиола, не Зидан
Назван лучший коуч в истории Лиги чемпионов. Не Гвардиола, не Зидан
15.10.2024, 01:16
Футбол
Кто вышел на Евро-2025 U-21? Второе место для Украины, Англия выиграла 7:0
Кто вышел на Евро-2025 U-21? Второе место для Украины, Англия выиграла 7:0
15.10.2024, 23:40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем