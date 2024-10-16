Капитан может покинуть Челси. Интересуются гранд Ла Лиги и клуб украинца
Рис Джеймс попал на радары «Барселоны» и «Бенфики»
Английский защитник Рис Джеймс хочет покинуть лондонский «Челси», сообщает испанское издание todofichajes.
По информации источника, 24-летний футболист желает сменить чемпионат из-за частых травм. Он считает, что Премьер-лига является слишком тяжелой для его организма.
Отмечается, что игроком интересуются каталонская «Барселона» и лиссабонская «Бенфика», в которой играет украинский вратарь Анатолий Трубин.
В сезоне 2023/24 Рис Джеймс еще не провел ни одного официального матча, потому что травмировал подколенное сухожилие перед началом кампании. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Рисом Джеймсом интересуется мадридский «Реал».
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