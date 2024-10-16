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Испания
16 октября 2024, 10:53 |
583
0

Капитан может покинуть Челси. Интересуются гранд Ла Лиги и клуб украинца

Рис Джеймс попал на радары «Барселоны» и «Бенфики»

16 октября 2024, 10:53 |
583
0
Капитан может покинуть Челси. Интересуются гранд Ла Лиги и клуб украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Рис Джеймс

Английский защитник Рис Джеймс хочет покинуть лондонский «Челси», сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, 24-летний футболист желает сменить чемпионат из-за частых травм. Он считает, что Премьер-лига является слишком тяжелой для его организма.

Отмечается, что игроком интересуются каталонская «Барселона» и лиссабонская «Бенфика», в которой играет украинский вратарь Анатолий Трубин.

В сезоне 2023/24 Рис Джеймс еще не провел ни одного официального матча, потому что травмировал подколенное сухожилие перед началом кампании. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Рисом Джеймсом интересуется мадридский «Реал».

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Дмитро Вербинський Источник: Todofichajes.com
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