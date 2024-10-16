Реал интересуется топовым итальянским защитником. Его готовы продать

Мадридский «Реал» интересуется итальянским центральным защитником миланского «Интера» Алессандро Бастони, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, «нерадзурри» готовы продать 25-летнего футболиста дешевле его рыночной стоимости. Дело в том, что клубу срочно нужны деньги, а сам игрок будет настаивать на переходе.

В сезоне 2024/25 Алессандро Бастони провел 8 матчей на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» Мадрид интересуется Флорианом Вирцом.