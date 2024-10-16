Реал интересуется топовым итальянским защитником. Его готовы продать
Алессандро Бастон может покинуть «Интер»
Мадридский «Реал» интересуется итальянским центральным защитником миланского «Интера» Алессандро Бастони, сообщает испанское издание todofichajes.
По информации источника, «нерадзурри» готовы продать 25-летнего футболиста дешевле его рыночной стоимости. Дело в том, что клубу срочно нужны деньги, а сам игрок будет настаивать на переходе.
В сезоне 2024/25 Алессандро Бастони провел 8 матчей на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Реал» Мадрид интересуется Флорианом Вирцом.
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