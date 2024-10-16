«Не привлекает». Милевский признался, чего ему не хватает в сборной

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский высказался об игре национальной команды в октябре:

«Я привык видеть в сборной Ярмоленко, Малиновского, Зинченко, Цыганкова, Караваева, Миколенко. Без них мне непривычно смотреть игру нашей команды, да она как-то и не привлекает. С этими игроками был какой-то заряд, Португалию он обыгрывали на «Олимпийском».

Ранее экс-игрок киевского «Динамо» Артем Милевский назвал лучшего игрока национальной сборной Украины в поединке 4-го тура группы 1 дивизиона В против Чехии (1:1).