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  4. «Не привлекает». Милевский признался, чего ему не хватает в сборной
Лига наций
16 октября 2024, 10:23 |
790
1

«Не привлекает». Милевский признался, чего ему не хватает в сборной

Бывший нападающий национальной команды хочет, чтобы вернулись травмированные лидеры

16 октября 2024, 10:23 |
790
1
«Не привлекает». Милевский признался, чего ему не хватает в сборной
УАФ. Артем Милевский

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский высказался об игре национальной команды в октябре:

«Я привык видеть в сборной Ярмоленко, Малиновского, Зинченко, Цыганкова, Караваева, Миколенко. Без них мне непривычно смотреть игру нашей команды, да она как-то и не привлекает. С этими игроками был какой-то заряд, Португалию он обыгрывали на «Олимпийском».

Ранее экс-игрок киевского «Динамо» Артем Милевский назвал лучшего игрока национальной сборной Украины в поединке 4-го тура группы 1 дивизиона В против Чехии (1:1).

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Артем Милевский Андрей Ярмоленко Руслан Малиновский Александр Зинченко Виктор Цыганков Виталий Миколенко Александр Караваев сборная Украины по футболу Лига наций
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Andrew Tverdomed
Міля хоче повернути тих хто все програв
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