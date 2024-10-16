Реал готов продать суперзвезду ради немецкого вундеркинда
Мадридский клуб может пожертвовать Винисиусом для подписания Флориана Вирца
Мадридский «Реал» серьезно интересуется немецким полузащитником леверкузенского «Байера» Флорианом Вирцом, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, королевский клуб готов продать одного из трех своих игроков ради подписания 21-летнего футболиста: Винисиуса Жуниора, Родриго или Арду Гюлера.
В сезоне 2024/25 Флориан Вирц провел 10 матчей на клубном уровне, отметившись 6 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 130 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Флориан Вирц хочет продлить контракт с «Байером».
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