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Испания
16 октября 2024, 09:43 |
876
2

Реал готов продать суперзвезду ради немецкого вундеркинда

Мадридский клуб может пожертвовать Винисиусом для подписания Флориана Вирца

16 октября 2024, 09:43 |
876
2
Реал готов продать суперзвезду ради немецкого вундеркинда
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

Мадридский «Реал» серьезно интересуется немецким полузащитником леверкузенского «Байера» Флорианом Вирцом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, королевский клуб готов продать одного из трех своих игроков ради подписания 21-летнего футболиста: Винисиуса Жуниора, Родриго или Арду Гюлера.

В сезоне 2024/25 Флориан Вирц провел 10 матчей на клубном уровне, отметившись 6 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 130 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Флориан Вирц хочет продлить контракт с «Байером».

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Винисиус Жуниор Родриго Гоес Арда Гюлер Флориан Вирц Реал Мадрид Байер трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги
Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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pricolist
Чергова маячня, не продасть Реал цих гравців
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Gargantua81
глупость какая
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