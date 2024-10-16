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Лига наций
16 октября 2024, 07:36 | Обновлено 16 октября 2024, 08:40
493
0

Экс-игрок Украины U-21 назвал тех, кто мог помешать Черву огорчить Трубина

Иван Кривошеенко – о поединке 4-го тура Лиги наций Украина – Чехия

16 октября 2024, 07:36 | Обновлено 16 октября 2024, 08:40
493
0
Экс-игрок Украины U-21 назвал тех, кто мог помешать Черву огорчить Трубина
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик (справа)

Бывший игрок молодежной сборной Украины Иван Кривошеенко поделился мнением о матче национальной команды Украины со сборной Чехии (1:1) в Лиге наций УЕФА.

– Первый тайм для нашей сборной сложился не очень удачно, по счету, так точно. Что ты увидел в первой половине игры?

– Мы неплохо начали, а уж, какой момент имел Николай Шапаренко на пятой минуте встречи! Мудрик все сделал для того, чтобы Шапаренко пробивал из убойной позиции. Николай не подстроился под мяч. Такие моменты необходимо реализовывать. Поведи мы в счете, посмотрел бы я на чехов, как бы они заиграли. А наши ребята могли врываться в свободные зоны, то, что они любят.

А что касается пропущенного гола, здесь Шапаренко и Судаков не доиграли в эпизоде до конца. Черв мощно пробил из-за пределов штрафной. Конечно, нужно было заблокировать этот удар Черва, хотя дай этому парню еще 50 раз пробить с этой дистанции, уверен, он бы ни разу не попал в этот угол ворот. В дальнейшем мне понравилась активность Ефима Конопли, очень он был полезен при атаках. Один раз его прострел вполне мог быть голевым, -– рассказал Кривошеенко.

Ранее экс-игрок сборной Украины Андрей Воробей оценил действия новичка национальной команды Ивана Калюжного.

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Иван Кривошеенко сборная Украины по футболу Лига наций Украина - Чехия сборная Чехии по футболу Михаил Мудрик Георгий Судаков
Юрій Остроумов Источник: Sportarena
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