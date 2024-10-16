Лучшие молодые голеадоры под руководством Гвардиолы. Кто они?
В одном списке с Месси и Холандом расположился английский талант – Фил Фоден
На сегодняшний день Пеп Гвардиола считается одним из лучших тренеров в истории футбола.
За свою карьеру он тренировал такие великие клубы, как Барселона, Бавария и Манчестер Сити. Но какие молодые игроки, раскрывшиеся под его руководством, делали наибольшую разницу в счете?
Всего 3 игрока в возрасте 23 лет или младше забили 50 голов в лиге под управлением Пепа: Лионель Месси, Эрлинг Холанд и Фил Фоден.
Фоден – единственный полузащитник в списке и игрок, который достиг этого достижения, не будучи штатным пенальтистом своей команды.
Гвардиола был тренером Лионеля Месси в период с 2008 по 2012 год, Эрлинга Холанда – с 2022 года до сегодня, а Фила Фодена – с 2017 года до настоящего времени.
В этом сезоне Фил Фоден провел на поле 7 матчей, в которых успел отметиться забитым голом и ассистом.
Дмитрий БАНАР
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