Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лучшие молодые голеадоры под руководством Гвардиолы. Кто они?
Англия
16 октября 2024, 05:31 |
123
0

Лучшие молодые голеадоры под руководством Гвардиолы. Кто они?

В одном списке с Месси и Холандом расположился английский талант – Фил Фоден

16 октября 2024, 05:31 |
123
0
Лучшие молодые голеадоры под руководством Гвардиолы. Кто они?
Getty Images/Global Images Ukraine. Фил Фоден и Эрлинг Холанд

На сегодняшний день Пеп Гвардиола считается одним из лучших тренеров в истории футбола.

За свою карьеру он тренировал такие великие клубы, как Барселона, Бавария и Манчестер Сити. Но какие молодые игроки, раскрывшиеся под его руководством, делали наибольшую разницу в счете?

Всего 3 игрока в возрасте 23 лет или младше забили 50 голов в лиге под управлением Пепа: Лионель Месси, Эрлинг Холанд и Фил Фоден.

Фоден – единственный полузащитник в списке и игрок, который достиг этого достижения, не будучи штатным пенальтистом своей команды.

Гвардиола был тренером Лионеля Месси в период с 2008 по 2012 год, Эрлинга Холанда – с 2022 года до сегодня, а Фила Фодена – с 2017 года до настоящего времени.

В этом сезоне Фил Фоден провел на поле 7 матчей, в которых успел отметиться забитым голом и ассистом.

Дмитрий БАНАР

По теме:
Хет-трик и два ассиста. Месси устроил яркое шоу в игре Аргентины с Боливией
ФОТО. Жена Месси рассказала о профессии мечты, которую так и не освоила
ФОТО. Менди рассказал про секс-вечеринки с участием футболистов Ман Сити
Жузеп Гвардиола Лионель Месси Эрлинг Холанд Фил Фоден Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дана оценка шансам Украины U-21 сохранить 1-е место в отборе Евро-2025
Футбол | 15 октября 2024, 10:17 0
Дана оценка шансам Украины U-21 сохранить 1-е место в отборе Евро-2025
Дана оценка шансам Украины U-21 сохранить 1-е место в отборе Евро-2025

Украинская «молодежка» 15 октября встретится с командой Сербии U-21

В четыре раза больше, чем у Реброва. Известна зарплата Тухеля в Англии
Футбол | 15 октября 2024, 23:09 3
В четыре раза больше, чем у Реброва. Известна зарплата Тухеля в Англии
В четыре раза больше, чем у Реброва. Известна зарплата Тухеля в Англии

Наставник будет зарабатывать 4.5-5 миллионов фунтов стерлингов

Давайте отдадим нашей сборной должное: лучше она сейчас не сыграла бы
Футбол | 15.10.2024, 11:08
Давайте отдадим нашей сборной должное: лучше она сейчас не сыграла бы
Давайте отдадим нашей сборной должное: лучше она сейчас не сыграла бы
Месси впервые может выиграть награду, которая уже есть у Роналду
Футбол | 15.10.2024, 13:10
Месси впервые может выиграть награду, которая уже есть у Роналду
Месси впервые может выиграть награду, которая уже есть у Роналду
Мбаппе и Бэйл рядом. Мудрик попал в десятку самых быстрых игроков мира
Футбол | 16.10.2024, 05:38
Мбаппе и Бэйл рядом. Мудрик попал в десятку самых быстрых игроков мира
Мбаппе и Бэйл рядом. Мудрик попал в десятку самых быстрых игроков мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-арбитр ФИФА оценил назначенный пенальти в матче Украина – Чехия
Экс-арбитр ФИФА оценил назначенный пенальти в матче Украина – Чехия
15.10.2024, 03:40
Футбол
Мудрик получил неожиданный вариант трансфера из Ла Лиги. И это не Барса
Мудрик получил неожиданный вариант трансфера из Ла Лиги. И это не Барса
14.10.2024, 12:20 10
Футбол
Гвардиола назвал самого нежелаемого для себя соперника в Лиге чемпионов
Гвардиола назвал самого нежелаемого для себя соперника в Лиге чемпионов
14.10.2024, 04:39
Футбол
Таблицы Лиги наций. Украина занимает последнее место в группе после тура 4
Таблицы Лиги наций. Украина занимает последнее место в группе после тура 4
15.10.2024, 06:23 3
Футбол
Албания шокировала Грузию на выезде и набрала 6 очков в группе Украины в ЛН
Албания шокировала Грузию на выезде и набрала 6 очков в группе Украины в ЛН
14.10.2024, 20:56 25
Футбол
«Пик прошел, нокаут». Экс-чемпион назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
«Пик прошел, нокаут». Экс-чемпион назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
15.10.2024, 08:42
Бокс
Тренер Фьюри назвал счет первого боя с Усиком, чем удивил Тайсона
Тренер Фьюри назвал счет первого боя с Усиком, чем удивил Тайсона
14.10.2024, 08:22 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем