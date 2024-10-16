Началась продажа билетов на матч между ПСВ и Шахтером в Лиге чемпионов

27 ноября в Нидерландах состоится матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА ПСВ – «Шахтер». Поединок пройдет на арене Philips Stadion, игра начнется в 21:00 по местному времени (22:00 по киевскому).

На официальном сайте Шахтера стартовала продажа билетов на третий выездной матч «горняков». Стоимость билета – 52,5 евро в сектор ММА (каждому болельщику в возрасте от 1 года необходимо иметь собственный билет).

Все билеты являются именными. Происходит проверка соответствия данных в билете и в действующем удостоверении личности, поэтому важно, чтобы информация, предоставляемая во время оформления, совпадала с указанной в удостоверении (фото/скан паспорта каждого болельщика нужно подкрепить). После оформления билета изменить данные невозможно.

После оплаты заказа на сайте Шахтера электронные билеты в pdf-формате в течение трех рабочих дней будут отправлены на электронную почту, указанную при покупке.

Наличие ID или паспорта на стадионе обязательно. Все габаритные вещи, включая рюкзаки, лучше оставить в гостинице, поскольку на стадион с чемоданами или рюкзаками вход запрещен. Повторный проход на стадион запрещен. Обмен или возврат билета невозможен.