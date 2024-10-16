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Лига чемпионов
16 октября 2024, 02:12 | Обновлено 16 октября 2024, 03:31
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0

Украинский арбитр будет судить матч Лиги чемпионов между Юве и Баварией

Светлана Грушко назначена на поединок женской ЛЧ, который пройдет 16 октября

16 октября 2024, 02:12 | Обновлено 16 октября 2024, 03:31
71
0
Украинский арбитр будет судить матч Лиги чемпионов между Юве и Баварией
КОАФ. Грушко и Монзуль

Украинский арбитр Светлана Грушко в очередной раз будет работать ассистентом рефери в интернациональной бригаде судей.

Матчи 2-го тура женской Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Ювентус» (Италия) и «Бавария» (Германия) состоится 16 октября.

Главным судьей встречи выступит Ивана Пройковска, представительница Северной Македонии.

Еще одним лайнсменом будет работать Наргис Магау из Казахстана, обязанности 4-го рефери будет выполнять Христиана Гутева из Болгарии.

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Ювентус Бавария судейские назначения Лига чемпионов по футболу среди женщин Светлана Грушко
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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