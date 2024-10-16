Украинский арбитр будет судить матч Лиги чемпионов между Юве и Баварией

Украинский арбитр Светлана Грушко в очередной раз будет работать ассистентом рефери в интернациональной бригаде судей.

Матчи 2-го тура женской Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Ювентус» (Италия) и «Бавария» (Германия) состоится 16 октября.

Главным судьей встречи выступит Ивана Пройковска, представительница Северной Македонии.

Еще одним лайнсменом будет работать Наргис Магау из Казахстана, обязанности 4-го рефери будет выполнять Христиана Гутева из Болгарии.