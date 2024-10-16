Лига чемпионов16 октября 2024, 02:12 | Обновлено 16 октября 2024, 03:31
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Украинский арбитр будет судить матч Лиги чемпионов между Юве и Баварией
Светлана Грушко назначена на поединок женской ЛЧ, который пройдет 16 октября
16 октября 2024, 02:12 | Обновлено 16 октября 2024, 03:31
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Украинский арбитр Светлана Грушко в очередной раз будет работать ассистентом рефери в интернациональной бригаде судей.
Матчи 2-го тура женской Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Ювентус» (Италия) и «Бавария» (Германия) состоится 16 октября.
Главным судьей встречи выступит Ивана Пройковска, представительница Северной Македонии.
Еще одним лайнсменом будет работать Наргис Магау из Казахстана, обязанности 4-го рефери будет выполнять Христиана Гутева из Болгарии.
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