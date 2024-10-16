Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Игрок, который был круче Роналду, теперь снимается в порно
Другие новости
16 октября 2024, 01:50 | Обновлено 16 октября 2024, 02:22
347
0

ФОТО. Игрок, который был круче Роналду, теперь снимается в порно

Вашему вниманию – невероятная история Фабиу Паима

16 октября 2024, 01:50 | Обновлено 16 октября 2024, 02:22
347
0
ФОТО. Игрок, который был круче Роналду, теперь снимается в порно
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабиу Паим

В 2003 году Криштиану Роналду говорил про Фабиу Паима, что тот ещё более талантлив, чем он, но со временем жизнь показала кто есть кто.

39-летний Роналду продолжает играть на топ-уровне, выступая за «Аль-Наср» и сборную Португалии, а Паим сменил профессию, став... актёром порно.

Историю Фабиу Паима на своих страницах рассказывает The Sun.

За свою карьеру Фабиу поиграл в таких клубах как лиссабонский «Спортинг» и лондонский «Челси», также выступал за молодежные сборные Португалии.

В 2012-м та 2015-му годах Паима обвиняли в изнасиловании, но в обоих случаях доказать его вину не смогли.

В 2019-м Фабиу уже сел в тюрьму, но по другой причине – суд доказал, что экс-футболист занимался наркотрафиком.

Сейчас «игрок, который был лучше Криштиану Роналду» – в порноиндустрии и девушки, которые снимались с Фабиу, называют экс-футболиста «львом».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Сам Паим объясняет свои неудачи в футболе достаточно просто – его испортили деньги.

В 13-летнем возрасте он зарабатывал 6500 фунтов в неделю: «Я часто тренировался с первой командой, но не играл. Я хотел играть. Я чувствовал, что могу сделать больше. Жорже Мендеш устроил меня в «Челси». Я получал хорошие деньги, а у него был игрок в клубе, и это было хорошо для всех. Но это не самое главное. Самое главное - делать то, что нам нравится. Если бы это было сегодня, у меня было бы больше терпения. Но в то время, чем больше у меня было свободного времени, тем больше глупостей я делал», – рассказывает Фабиу.

А мы предлагаем вам посмотреть несколько фото с нынешней жизни экс-футболиста «Спортинга» и «Челси»:

По теме:
ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Ана Пелайо – та, которая восстановила Гави
Шотландия – Португалия – 0:0. Роналду на сухом пайке. Видеообзор матча
ФОТО. Жена Месси рассказала о профессии мечты, которую так и не освоила
Криштиану Роналду фото lifestyle
Артем Діхтяренко Источник: The Sun
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Финиш на втором месте и выход на ЧЕ. Сборная Украины U-21 проиграла Сербии
Футбол | 15 октября 2024, 23:28 20
Финиш на втором месте и выход на ЧЕ. Сборная Украины U-21 проиграла Сербии
Финиш на втором месте и выход на ЧЕ. Сборная Украины U-21 проиграла Сербии

Подопечные Унаи Мельгосы не сумели выиграть группу, уступив в последних турах

Двукратный триумфатор ЛЧ давал за таланта Динамо 10 млн. Известен ответ
Футбол | 15 октября 2024, 07:48 7
Двукратный триумфатор ЛЧ давал за таланта Динамо 10 млн. Известен ответ
Двукратный триумфатор ЛЧ давал за таланта Динамо 10 млн. Известен ответ

Тарас Михавко заинтересовал «Порту»

Давайте отдадим нашей сборной должное: лучше она сейчас не сыграла бы
Футбол | 15.10.2024, 11:08
Давайте отдадим нашей сборной должное: лучше она сейчас не сыграла бы
Давайте отдадим нашей сборной должное: лучше она сейчас не сыграла бы
Жерсон Родригеш забил белорусам. Болгария пропустила на вызде 5 мячей
Футбол | 16.10.2024, 00:15
Жерсон Родригеш забил белорусам. Болгария пропустила на вызде 5 мячей
Жерсон Родригеш забил белорусам. Болгария пропустила на вызде 5 мячей
Дана оценка шансам Украины U-21 сохранить 1-е место в отборе Евро-2025
Футбол | 15.10.2024, 10:17
Дана оценка шансам Украины U-21 сохранить 1-е место в отборе Евро-2025
Дана оценка шансам Украины U-21 сохранить 1-е место в отборе Евро-2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ничья в пользу конкурентов. Сборная Украины не смогла обыграть Чехию
Ничья в пользу конкурентов. Сборная Украины не смогла обыграть Чехию
14.10.2024, 23:41 189
Футбол
Экс-арбитр ФИФА оценил назначенный пенальти в матче Украина – Чехия
Экс-арбитр ФИФА оценил назначенный пенальти в матче Украина – Чехия
15.10.2024, 03:40
Футбол
Это не Усик. Экс-чемпион мира назвал лучшего боксера в истории Украины
Это не Усик. Экс-чемпион мира назвал лучшего боксера в истории Украины
15.10.2024, 08:06 3
Бокс
Албания шокировала Грузию на выезде и набрала 6 очков в группе Украины в ЛН
Албания шокировала Грузию на выезде и набрала 6 очков в группе Украины в ЛН
14.10.2024, 20:56 25
Футбол
Туалетный скандал. Как экс-лидера шахмат Украины поймали на читерстве
Туалетный скандал. Как экс-лидера шахмат Украины поймали на читерстве
14.10.2024, 17:50 21
Другие виды
Гвардиола назвал самого нежелаемого для себя соперника в Лиге чемпионов
Гвардиола назвал самого нежелаемого для себя соперника в Лиге чемпионов
14.10.2024, 04:39
Футбол
Известна заявка Украины на игру с чехами. Есть топовое усиление из Шахтера
Известна заявка Украины на игру с чехами. Есть топовое усиление из Шахтера
14.10.2024, 10:00 16
Футбол
Таблицы Лиги наций. Украина занимает последнее место в группе после тура 4
Таблицы Лиги наций. Украина занимает последнее место в группе после тура 4
15.10.2024, 06:23 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем