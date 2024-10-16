ФОТО. Игрок, который был круче Роналду, теперь снимается в порно

В 2003 году Криштиану Роналду говорил про Фабиу Паима, что тот ещё более талантлив, чем он, но со временем жизнь показала кто есть кто.

39-летний Роналду продолжает играть на топ-уровне, выступая за «Аль-Наср» и сборную Португалии, а Паим сменил профессию, став... актёром порно.

Историю Фабиу Паима на своих страницах рассказывает The Sun.

За свою карьеру Фабиу поиграл в таких клубах как лиссабонский «Спортинг» и лондонский «Челси», также выступал за молодежные сборные Португалии.

В 2012-м та 2015-му годах Паима обвиняли в изнасиловании, но в обоих случаях доказать его вину не смогли.

В 2019-м Фабиу уже сел в тюрьму, но по другой причине – суд доказал, что экс-футболист занимался наркотрафиком.

Сейчас «игрок, который был лучше Криштиану Роналду» – в порноиндустрии и девушки, которые снимались с Фабиу, называют экс-футболиста «львом».

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Сам Паим объясняет свои неудачи в футболе достаточно просто – его испортили деньги.

В 13-летнем возрасте он зарабатывал 6500 фунтов в неделю: «Я часто тренировался с первой командой, но не играл. Я хотел играть. Я чувствовал, что могу сделать больше. Жорже Мендеш устроил меня в «Челси». Я получал хорошие деньги, а у него был игрок в клубе, и это было хорошо для всех. Но это не самое главное. Самое главное - делать то, что нам нравится. Если бы это было сегодня, у меня было бы больше терпения. Но в то время, чем больше у меня было свободного времени, тем больше глупостей я делал», – рассказывает Фабиу.

А мы предлагаем вам посмотреть несколько фото с нынешней жизни экс-футболиста «Спортинга» и «Челси»: