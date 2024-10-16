ФОТО. Жена Месси рассказала о профессии мечты, которую так и не освоила

Жена Лионеля Месси – Антонела Роккуццо – в своём недавнем интервью изданию «Haute Living» рассказала о профессии своей мечты:

«Я хотела быть стоматологом. Я начала учиться в Росарио, но не закончила по ряду личных причин. Сегодня я посвящаю себя чему-то совершенно другому, но одно я знаю точно, что вы всегда должны делать то, что делает вас счастливым», – рассказала мама троих детей.

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Также аргентинка рассказала, что очень скучает по своей семье: «У меня большая семья, и я росла с родителями, сестрами, двоюродными братьями и бабушками. На самом деле это то, по чём я скучаю больше всего – быть вдали от них и не иметь возможности наслаждаться присутствием друг друга».

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