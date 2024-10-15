ФОТО. Килиан Мбаппе – в тюрьме! Соцсети не могут успокоиться

В связи с тем, что форварда «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе подозревают в изнасиловании, французу предрекают невеселое будущее.

Популярный футбольный X-аккаунт Troll Football опубликовал фотошопный кадр, на котором Мбаппе стоит вместе с Майклом Скофилдом – звездой телесериала «Побег» (2005-2009). Отсылки здесь очевидны.

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На данный момент Килиан спокоен и тренируется в расположении мадридского «Реала», но в случае, если его вина будет доказана – нападающий может сесть за решетку.