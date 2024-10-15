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15 октября 2024, 23:30 | Обновлено 16 октября 2024, 01:01
2455
0

ФОТО. Килиан Мбаппе – в тюрьме! Соцсети не могут успокоиться

Надающего Реала и сборной Франции обвиняют в изнасиловании

15 октября 2024, 23:30 | Обновлено 16 октября 2024, 01:01
2455
0
ФОТО. Килиан Мбаппе – в тюрьме! Соцсети не могут успокоиться
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В связи с тем, что форварда «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе подозревают в изнасиловании, французу предрекают невеселое будущее.

Популярный футбольный X-аккаунт Troll Football опубликовал фотошопный кадр, на котором Мбаппе стоит вместе с Майклом Скофилдом – звездой телесериала «Побег» (2005-2009). Отсылки здесь очевидны.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

На данный момент Килиан спокоен и тренируется в расположении мадридского «Реала», но в случае, если его вина будет доказана – нападающий может сесть за решетку.

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Килиан Мбаппе фото lifestyle Реал Мадрид сборная Франции по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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