ФОТО. Килиан Мбаппе – в тюрьме! Соцсети не могут успокоиться
Надающего Реала и сборной Франции обвиняют в изнасиловании
В связи с тем, что форварда «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе подозревают в изнасиловании, французу предрекают невеселое будущее.
Популярный футбольный X-аккаунт Troll Football опубликовал фотошопный кадр, на котором Мбаппе стоит вместе с Майклом Скофилдом – звездой телесериала «Побег» (2005-2009). Отсылки здесь очевидны.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
На данный момент Килиан спокоен и тренируется в расположении мадридского «Реала», но в случае, если его вина будет доказана – нападающий может сесть за решетку.
October 15, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тарас Михавко заинтересовал «Порту»
Звездный аргентинец номинирован на «Golden Foot»