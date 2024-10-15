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15 октября 2024, 23:06 |
776
0

ФОТО. Звезду Ливерпуля и сборной Англии застали в отеле с красоткой

Трент Александер-Арнольд, похоже, нашел новую любовь

15 октября 2024, 23:06 |
776
0
ФОТО. Звезду Ливерпуля и сборной Англии застали в отеле с красоткой
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

Трент Александер-Арнольд очень часто фигурирует в светстких хрониках в контексте поиска постоянного партнера для жизни.

Недавно игрока сборной Англии и «Ливерпуля» дотошные Instagram-расследователи заподозрили в отношениях с моделью Эстель Бэнке.

Пара опубликовала сторис с одного и того ж места в одно и то же время – «Soho Farmhouse» – отельном комплексе.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

После этого ни у кого уже не осталось сомнений, что Трент и Эстель проводят время вместе.

А мы предлагаем вам оценить вкус защитника «Ливерпуля», которого сватают в мадридский «Реал»:

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фото lifestyle Трент Александер-Арнольд Ливерпуль сборная Англии по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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