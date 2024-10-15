ФОТО. Звезду Ливерпуля и сборной Англии застали в отеле с красоткой
Трент Александер-Арнольд, похоже, нашел новую любовь
Трент Александер-Арнольд очень часто фигурирует в светстких хрониках в контексте поиска постоянного партнера для жизни.
Недавно игрока сборной Англии и «Ливерпуля» дотошные Instagram-расследователи заподозрили в отношениях с моделью Эстель Бэнке.
Пара опубликовала сторис с одного и того ж места в одно и то же время – «Soho Farmhouse» – отельном комплексе.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
После этого ни у кого уже не осталось сомнений, что Трент и Эстель проводят время вместе.
А мы предлагаем вам оценить вкус защитника «Ливерпуля», которого сватают в мадридский «Реал»:
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