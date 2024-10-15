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  4. Тренер Карпат: «Это наш путь. Сыграли с Шахтером открыто – получили 2:5»
Украина. Премьер лига
15 октября 2024, 20:48 | Обновлено 15 октября 2024, 20:50
317
1

Тренер Карпат: «Это наш путь. Сыграли с Шахтером открыто – получили 2:5»

Лупашко уверен, что команда должна играть первым номером

15 октября 2024, 20:48 | Обновлено 15 октября 2024, 20:50
317
1
Тренер Карпат: «Это наш путь. Сыграли с Шахтером открыто – получили 2:5»
ФК Карпаты. Владислав Лупашко

Тренер Карпат Владислав Лупашко, отвечая на вопросы болельщиков команды, подчеркнул, что футболисты будут и дальше стараться играть первым номером даже против соперников уровня Шахтера.

В недавнем матче львовская команда уступила 2:5.

«Мы выбрали такой путь вместе. И у каждого свое мнение по поводу того, нужно ли отходить от своих принципов в матчах против сильных соперников. Но если ты так сыграл, то ты не потерял свою игру и понимаешь, где нужно прогрессировать».

«Сыграли с Шахтером первым номером – это вылилось в счет 2:5. Но я уверен, что следующий матч будет лучше, и это тот путь, который мы выбрали», – сказал Лупашко.

Карпаты после девяти матчей УПЛ набрали 9 очков и занимают 10-е место.

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Владислав Лупашко Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Карпаты Львов
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Gargantua81
нас....гартують, а мы крепчаем?
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