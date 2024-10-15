«Этого мало. Такие деньги заплатили». Экс-игрок сборной Украины – о Мудрике
Андрей Воробей высказался об украинском вингере
Экс-форвард «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался об игре Михаила Мудрика против Чехии в Лиге наций (1:1).
– Михаил Мудрик Грузии забил, но с Чехией не получилось. Он, в принципе, старался, пасы хорошие отдавал и пробивал по воротам. Его игру как оцените?
– Все равно от такого таланта, очень перспективного игрока, за которого заплатили такие большие деньги, мы ожидаем ярче игру. Да, он старался. Молодец, что с грузинами забил. И с чехами он старался. Но мало этого. Нужно немножко больше.
Мудрик в составе главной команды страны забил три гола.
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