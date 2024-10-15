Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Этого мало. Такие деньги заплатили». Экс-игрок сборной Украины – о Мудрике
Лига наций
15 октября 2024, 20:54 | Обновлено 15 октября 2024, 21:15
1166
0

«Этого мало. Такие деньги заплатили». Экс-игрок сборной Украины – о Мудрике

Андрей Воробей высказался об украинском вингере

15 октября 2024, 20:54 | Обновлено 15 октября 2024, 21:15
1166
0
«Этого мало. Такие деньги заплатили». Экс-игрок сборной Украины – о Мудрике
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Экс-форвард «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался об игре Михаила Мудрика против Чехии в Лиге наций (1:1).

– Михаил Мудрик Грузии забил, но с Чехией не получилось. Он, в принципе, старался, пасы хорошие отдавал и пробивал по воротам. Его игру как оцените?

– Все равно от такого таланта, очень перспективного игрока, за которого заплатили такие большие деньги, мы ожидаем ярче игру. Да, он старался. Молодец, что с грузинами забил. И с чехами он старался. Но мало этого. Нужно немножко больше.

Мудрик в составе главной команды страны забил три гола.

По теме:
Насколько все серьезно? Довбик вернулся из сборной в Рим с травмой
Экс-игрок сборной Украины назвал Льва матча с чехами. Не Трубин и Калюжный
Испания – Сербия, Шотландия – Португалия, другие игры. Смотреть онлайн LIVE
Андрей Воробей сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Лига наций Украина - Чехия инсайд Михаил Мудрик
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Пик прошел, нокаут». Экс-чемпион назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
Бокс | 15 октября 2024, 08:42 0
«Пик прошел, нокаут». Экс-чемпион назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
«Пик прошел, нокаут». Экс-чемпион назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри

Сенченко ждет победы украинца

Ничья в пользу конкурентов. Сборная Украины не смогла обыграть Чехию
Футбол | 14 октября 2024, 23:41 189
Ничья в пользу конкурентов. Сборная Украины не смогла обыграть Чехию
Ничья в пользу конкурентов. Сборная Украины не смогла обыграть Чехию

Команды обменялись голами

Швейцария – Дания. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25
Футбол | 15.10.2024, 21:11
Швейцария – Дания. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25
Швейцария – Дания. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25
Таблицы Лиги наций. Украина занимает последнее место в группе после тура 4
Футбол | 15.10.2024, 06:23
Таблицы Лиги наций. Украина занимает последнее место в группе после тура 4
Таблицы Лиги наций. Украина занимает последнее место в группе после тура 4
«Две победы и первое место». Ребров высказался о планах сборной Украины
Футбол | 15.10.2024, 20:11
«Две победы и первое место». Ребров высказался о планах сборной Украины
«Две победы и первое место». Ребров высказался о планах сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Чехии
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Чехии
14.10.2024, 20:30 109
Футбол
ФОТО. Довбик получил уникальную карточку в EA FC 25. Известен рейтинг
ФОТО. Довбик получил уникальную карточку в EA FC 25. Известен рейтинг
13.10.2024, 21:34 1
Киберспорт
Украина – Чехия – 1:1. Ничья со вкусом поражения. Видео голов и обзор матча
Украина – Чехия – 1:1. Ничья со вкусом поражения. Видео голов и обзор матча
15.10.2024, 00:15 10
Футбол
Украина – Чехия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Украина – Чехия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
14.10.2024, 19:05 41
Футбол
Экс-арбитр ФИФА оценил назначенный пенальти в матче Украина – Чехия
Экс-арбитр ФИФА оценил назначенный пенальти в матче Украина – Чехия
15.10.2024, 03:40
Футбол
Определен лучший боксер в истории. Мейвезер – 4-й. Есть ли украинец?
Определен лучший боксер в истории. Мейвезер – 4-й. Есть ли украинец?
14.10.2024, 07:25 12
Бокс
Автор супернокаута на шоу в Эр-Рияде рассказал, кто лучше: Усик или Фьюри
Автор супернокаута на шоу в Эр-Рияде рассказал, кто лучше: Усик или Фьюри
15.10.2024, 00:59
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем